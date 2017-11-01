Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN\'ın Efeler İlçesi\'nde 70 yaşındaki Muammer Arpalı, kendisini telefonla arayıp polis olarak tanıtan dolandırıcılara 210 bin Lirasını kaptırdı.

Önceki gün Cumhuriyet Mahallesi 1964 Sokak\'ta oturan emekli Muammer Arpalı\'yı telefonla arayan dolandırıcılar, kendilerini polis olarak tanıttı. Dolandırıcılar, terör örgütü PKK ile bağlantısının tespit edildiğini öne sürüp korkuttukları Mummer Arpalı\'ya, kendilerine para vermesi halinde adını temize çıkaracaklarını söyledi. Bunun üzerine Arpalı, bankadaki hesabından 80 bin Lira çekip, dolandırıcıların hesabına yatırdı.

Şüpheliler, bir gün sonra Arpalı\'dan parasının tamamını istedi. Bugün öğle saatlerinde Atatürk Kent Meydanı\'ndaki özel bir bankanın şubesine giden Arpalı, hesabındaki 130 bin Lirasını çekip evine döndü. Dolandırıcılardan biri, Arpalı\'nın evine gelerek parayı alıp gitti.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Muammer Arpalı, polise haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.