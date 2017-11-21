Dolandırıcılar parayı gayrimenkul ve lüks otomobile yatırmış

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA\'nın Ula ilçesinde, telefonla arayıp, kendilerini polis olarak tanıttıkları Almanya asıllı Türk vatandaşı 74 yaşındaki Hadise Christine\'nin 3 milyon lira parasını dolandıran şebekenin üyesi baba- oğul, Bodrum\'da lüks bir villada yakalanıp, tutuklandı. Şüphelilerin, başka kişileri de dolandırdığı, paralarla lüks villa ve pahalı arabalar aldıkları öğrenildi. Dolandırıcılıkla ilgili 1 kişi daha tutuklanırken, şebekenin diğer üyelerinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor.

Ula\'ya bağlı Akçapınar Mahallesi\'nde yaşayan Hadise Christine\'i geçen hafta telefonla arayan dolandırıcılar, kendilerini polis olarak tanıttı. Christine\'i, FETÖ terör örgütünün kimlik bilgilerini ele geçirdiği yalanıyla kandıran dolandırıcılar, terör örgütü üyeleri yakalanana kadar üzerindeki ve hesabındaki bütün parayı kendilerine teslim etmesini istedi. Operasyonun tamamlanmasından sonra parayı iade edeceklerini söyleyen dolandırıcılar, bir ay içerisinde üç defa Akçapınar Mahallesi\'ne gelerek yaşlı kadından 3 milyon lira aldı. Dolandırıcıların tekrar geleceklerini telefonla bildirmelerinden sonra şüphelenen kadın, durumu Akyaka Jandarma Komutanlığı\'na bildirdi. Jandarma, dolandırıcıların yakalanması için Christine\'nin, Akçapınar Mahallesi\'ndeki evi ve çevresinde 3 gün boyunca önlem aldı. Geçen 19 Kasım Pazar günü, akşam saatlerinde gelen şüpheli A.K., parayı alırken evdeki sivil jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Kurye olduğu ileri süren şüpheli A.K., bin 500 TL karşılığında öz dayılarına para transferini gerçekleştirdiğini ileri sürdü. A.K. ifadesinde dayıları olan 4 kişinin kendisini Muğla\'ya gönderdiğini, sadece parayı taşıdığını iddia etti. A.K.\'nin jandarma tarafından yakalandığında üzerinde 2 gram esrar da ele geçirildi. Dolandırıcıların, yaklaşık bir ay önce yaşlı kadını aradıkları ve paranın tamamını almak yerine 4 eşit parçada aldıkları ortaya çıktı. Dolandırıcıların kadının paranın tamamını çekerek dikkat çekmesini engellemek için bu yöntemi tercih ettikleri anlaşıldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen A.K., tutuklandı.

Şebekenin diğer üyelerini yakalamak için çalışmalarını sürdüren jandarma, A.K.\'nin verdiği bilgiler doğrultusunda bu sabah H.İ.E (50) ve oğlu F.E.\'yi (24) Bodrum\'un Turgutreis Mahallesi\'nde, lüks bir villada yakaladı. Muğla\'ya getirilen baba-oğul sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Başka kişileri de dolandırdıkları belirlenen baba-oğulun, paralarla lüks villa ve pahalı arabalar aldıkları öğrenildi. Baba-oğulla birlikte şebeke üyelerine yönelik düzenlenen operasyonlardaki tutuklu sayısı 3\'e yükselmiş oldu.



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