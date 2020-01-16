T24 LogoT24 Logo
Gündem

Dolandırıcılar bekarlara da el attı: Kısmet açma duası 129 lira!

190 Alo Fetva yetkilisi, konu hakkında, “Bu paketleri insanlar almasa satışı olmaz, arz talep meselesidir" dedi

16 Ocak 2020 11:30

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 30 yaşın altındaki insanların evlenmemesini eleştirmesinin ardından Türkiye’de pazarlama üzerine yayın yapan bir televizyon kanalında dua paketleri satıldığı ortaya çıktı. Ev, araba almak isteyeninden sınavı kazanmak isteyene kadar herkesin cebine göre çeşitli paketlerin bulunduğu kanalda ‘Kısmetim kapalı diyenlere özel dua’ ifadeleri ile 129 TL’ye dua paketi satılıyor. İçerisinde 1 Kuran-ı Kerim ve 1 özel dua yer alan pakete kargo ve KDV’de dahil.

Sözcü'den Sibel Gülersöyler'in haberine göre verilen irtibat numarasını arayan Sözcü muhabiri 35 yaşında olduğunu ve evlenemediğini söyledi. Karşıdaki kişi, “Hocamız’ın kendi el yazısı ile hazırladığı isme özel duaları bulunuyor. Bu 5 tane duayı 21 gün boyunca uygulamanız gerekli” yanıtını verdi.
 

İndirim de var

Bu 5 adet duanın içeriğinin sorulduğu kişi, “Size özel hazırlanan bu dualardan birini üstünüzde taşıyorsunuz, birini eve asıyorsunuz. Birini ayak basmayacak bir toprağa gömüyorsunuz mezarlık olabilir. Birini yakıp küllerini abdestli bir şekilde denize ya nehre dökmeniz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

21 günde kısmetlerin açılıp açılmayacağını sorulduğunda ise dönüşlerin olumlu olduğunu belirten yetkili, indirim yapılıp yapılmayacağı sorusuna da “Maddi durumunuz kötü ise 110 TL’den paketi satabilirsiniz” cevabını verdi.

Aile içi huzursuzluk paketi de 129 lira

Ayrıca, isme özel nasıl dua paketi hazırlandığını aynı isimden başka kişileri nasıl ayırt edebileceğini açıklayan kişi, “Hocamız ses kayıtlarını dinliyor ve size yardımcı oluyor” diyor. Aile içi huzursuzluk paketini de 129 TL’ye satabileceğini söyleyen kişi, paket satışında bizi ikna edemeyince sizi yeniden arayacağım deyip telefonu kapatıyor.

"Toplumun hurafeye merakı var"

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Eski Dekanı ve Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliği yapan Prof. Dr. Mustafa Saim Yeprem, bu olayların her çağda farklı şekillerde yaşandığını belirterek, “Bu yeni bir olay değil, tarih boyunca her dinde hurafelere inanmak yaygın bir davranış.Türbelere gidiyorlar al sana bir göbek ver bana bir bebek diyerek dua edenler bile var. Bu duruma hiç şaşırmadım piyasa da bundan hemen istifade etmiş. Toplum ne tarafa ağırlık veriyorsa istismarcılar da hemen oraya yöneliyor. Her felaketi ticarete çevirmeyi başarıyorlar toplumun hurafeye merakı var ne yazık ki. Bu hurafelere inanların sayısı da hiç az değil modern olarak tabir edebileceğimiz kişiler de buna dahil” şeklinde konuştu.

Alo Fetva: İnsanlar inanmasın

Konu ile ilgili açıklama yapan 190 Alo Fetva yetkilisi, olayı anlattıktan sonra, “Maşallah, işi iyice ticarete dökmüşler” tepkisini veriyor. Yetkili, “Bu paketleri insanlar almasa satışı olmaz, arz talep meselesidir. Bu paketleri satan kişiler hoca bile değildir inanın Kuran okumayı bile bilmiyorlardır” ifadelerini kullandı. Diyanet’in konuya dair açıklama yapıp yapmayacağını sorduğumuz kişi “Biz her yanlışı düzeltemeyiz, insanlarımız da inanmasın” dedi.

ETİKETLER

Mustafa Saim Yepremdolandırıcılarbekarlarkısmet açtırma duası129 liraaile içi huzursuzluk apketialo fetva
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24