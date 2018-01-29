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Dolandırıcılar altınların yarısını saklayınca, arkadaşları tarafından kaçırıldı

AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinden telefonla aradıkları Ankara'da oturan bir kadına kendilerini polis olarak tanıtıp, 1 kiloya yakın ziynet eşyasını alan Y

29 Ocak 2018 19:19

AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Akçakale ilçesinden telefonla aradıkları Ankara\'da oturan bir kadına kendilerini polis olarak tanıtıp, 1 kiloya yakın ziynet eşyasını alan Y.K. ile İ.G., altınların yarısını saklayıp kalanını 5 arkadaşlarıyla paylaştı. Kadını yeniden arayan 5 kişi, kendilerine eksik altın getirdiklerini fark ettikleri Y.K. ile İ.G.\'yi kaçırıp, ailelerinden 200 bin lira fidye istedi. Seri numaraları alınarak yolda tabelanın altına bırakılan parayı almak isteyen 5 kişi ile onları kaçırdığı 2 kişi, polis tarafından yakalandı.
Akçakale\'de yaşayan Y.K. ile İ.G., Ankara\'da oturan ve ismi açıklanmayan bir kadını telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıtarak, bir soruşturmada adının geçtiğini, yardım için paraya ihtiyaçları olduğunu söyledi. Kadın, şüphelilerin verdiği adrese 1 kiloya yakın altını bıraktı. Şüpheliler, kadının bıraktığı altınları alıp, Şanlıurfa\'ya döndü. Altınların yarısını saklayan Y.K. ve İ.G. birlikte hareket ettikleri F.U., S.U., M.U., T.A. ve Y.A.\'ya, 500 gram altın aldıklarını söyledi. Ankara\'daki kadını yeniden arayan ortaklar, konuşma sırasında Y.K. ile İ.G.\'nin kendilerine eksik altın getirdiğini fark etti. 5 kişi,  Ankara\'dan altın getiren 2 arkadaşlarını kaçırıp, ailelerinden 200 bin lira fidye istedi.
Ailelerin durumu bildirmesiyle harekete geçen polis, seri numaralarını aldıkları 40 bin lira parayı Şanlıurfa- Akçakale Karayolu\'ndaki bir tabelanın altına bıraktı. Polis, parayı alan dolandırıcıların Akçakale\'ye bağlı Bulutlu ve Büyüktaş mahallelerinde gizlendiklerini tespit etti. Ekipler, iki mahalledeki belirlenen adreslere düzenlediği operasyonla kaçırılan Y.K. ve İ.G. ile onları kaçıran F.U., S.U., M.U., T.A. ve Y.A.\'yı yakaladı. Altın ve seri numaraları alınan paralara el konulurken, ikisi kaçırılan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ekipler, olaya karışıp kayıplara karışan 8 kişinin de yakalanması için çalışma başlattı.

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