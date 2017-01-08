Dolandırıcı "PKK banka hesaplarınızı ele geçirdi" dedi; emekli büyükelçi 103 bin lirasını kaybetti

Emekli büyükelçi ve eşini aynı anda arayan telefon dolandırıcıları, "PKK banka hesaplarınızı ele geçirdi" diyerek çiftin 103 bin lirasını aldı. Bununla yetinmeyip çiftin evlerini de satmalarını isteyince gerçek ortaya çıktı.

Hürriyet'ten Eyüp Serbest'in haberine göre, Bakırköy'de yaşayan emekli büyükelçi A.A.’yı (73) 22 Aralık’ta arayan bir kişi, Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli başkomiser olduğunu söyledi. Telefondaki kişinin iddiasına göre, PKK emekli büyükelçi ve tüm ailesinin hesaplarını ele geçirmiş ve para trafiğini yönlendirmişti. Sözde başkomiser telefonu, sözde Bakırköy Adliyesi’nde görevli bir savcıya verdi. Büyükelçi A.A. kendisine söylenen savcının ismini internetten kontrol etti, verilen isim doğruydu. Bu sırada A.A.’nın eşi N.B.A.’nın da telefonu çaldı. Kendisini Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı olarak tanıtan bir kişi A.A. ve N.B.A.’dan ayrı odalarda bulunmalarını istedi. Sözde başsavcı N.B.A.’dan bankadaki hesabını boşaltmasını istedi.

Parayı banka önünde verdi

N.B.A. eşi içeride halen telefonla konuşurken banka şubesine gitti ve çektiği 103 bin lirayı banka önünde bekleyen ‘polise’ teslim etti. Bu sırada sözde başkomiser de A.A.’dan 100 bin lira kredi çekmesini istedi. A.A. bankaya gittiğinde, eşinin birkaç dakika önce tüm parayı çektiğini söyleyen banka görevlileri kredi veremeyeceklerini söyledi. Bu kez de A.A.’dan evini satmasını ve parayı kendilerine vermesini istediler. A.A. bunun üzerine dolandırıldıklarını anladı ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak şikâyetçi oldu.

Polis ekipleri, parayı teslim alan ve telefonda konuşanların tespiti için çalışma başlattı.