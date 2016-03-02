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Dünya

Dokuz yaşındaki çocuk uçakta hayatını kaybetti

Fenalaşan çocuk uçağın acil iniş yapmasına rağmen kurtarılamadı

02 Mart 2016 00:40

Çin'in Şanghay şehrinden Almanya'nın Münih şehrine giden uçakta fenalaşan 9 yaşındaki kız çocuğunun öldüğü açıklandı.

Cihan Haber Ajansı'nın haberine göre, Lufthansa Havayolları'na ait uçağın, Rusya hava sahasında bulunduğu sırada 9 yaşındaki kız çocuğunun fenalaşarak hayatını kaybettiği belirtildi.

Uçağın, Rusya’nın Krasnoyarsk bölgesine acil iniş yaptığı ve burada doktorların çocuğa müdahalede bulunduğu ifade edildi. Ancak kız çocuğunun uçak havadayken öldüğü belirlendi.
Çocuğun ailesinin yolculuğa devam etme kararı aldığı ve uçağın Münih'e uçtuğu kaydedildi.

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