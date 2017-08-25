Dokuz polis daha ByLock'tan tutuklandı

‘FETÖ’nün İstanbul Emniyeti yapılanması içerisinde yer aldıkları iddiasıyla bir önceki KHK ile görevden ihraç edilen ve geçtiğimiz hafta 'ByLock' kullanıcısı oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan biri komiser 13 polisten dokuzu tutuklandı, dördü denetimli serbestlik kararıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Bylock kullanan ‘FETÖ’ mensuplarına yönelik olarak sürdürülen soruşturmalar kapsamında bir önceki KHK ile görevlerinden ihraç edilen biri komiser 19 polis hakkında geçtiğimiz hafta gözaltı kararı çıkartılmıştı.

Karar doğrultusunda harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube ekipleri İstanbul merkezli altı ilde yaptığı ilk operasyonda biri eski komiser 11'i eski polis memuru 12 şüpheliyi gözaltına almıştı.

‘FETÖ’nün İstanbul Emniyeti yapılanması içerisinde yer aldıkları belirlenen 19 eski polisten firarda olanlardan biri de yakalanarak gözaltı sayısı 13'e yükselmişti. Gözaltına alındıktan sonra sorgulandıkları İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden bu sabah İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen 13 eski polisten 10'u savcılıkça tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilirken 3'ü hakkında denetimli serbestlik istendi.

Mahkemece sorgulanan birisi eski komiser 13 polisten dokuzuna tutuklama kararı verilirken dördü için de denetimli serbestlik kararı verildi. Tutuklanan eski polisler cezaevine gönderilirken soruşturma kapsamında altı eski polisin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.