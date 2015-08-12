Dokuz gollü 'Süper' maçta kupaya Barcelona uzandı

UEFA Süper Kupa finalinde Barcelona, Sevilla karşısında 4-1 öne geçti. 90 dakika 4-4 tamamlanırken, 115’te Pedro’nun golü Katalan ekibine kupayı getirdi.

UEFA Süper Kupa finalinde Barcelona, Sevilla’yı 4-1 öne geçtiği ancak 4-4’e gelen maçta uzatmada 115’te Pedro’nun golüyle devirdi. Katalan ekibi tarihinde beşinci, 2011’den bu yana ilk kez kupayı müzesine götürdü.



Karşılaşma adeta frikik golleriyle başladı. 3. dakikada Sevilla açılışı yaptı. Reyes’in Mascherano tarafından düşürülmesiyle ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşu Banega ağlara gönderdi.



7’de Barcelona cevap verdi. Lionel Messi ceza sahası dışından köşeye gönderdiği serbest vuruşta kaleci Beto’yu avladı. UEFA Süper Kupa finali tarihinde ilk kez ilk 10 dakikada iki gol oldu.



16’da Messi kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. Arjantinli futbolcu çok uzaktan kazanılan serbest vuruşu Beto’nun da büyük hatasıyla filelerle buluşturdu.



28’de soldan savunmanın arkasına sarkan Mathieu’nun ortaya çıkarttığı topu Luis Suarez ağlara gönderdi. Ancak yardımcı hakem yanlış bir ofsayt bayrağıyla golü geçersiz saydı.



32’de Dani Alves’in 30 metreden sert şutunu Sevilla kalecisi Beto iki hamlede kontrol etti.



34’te bu kez Sevilla’dan Banega 30 metreden rakip kaleyi yokladı, ama kaleci Ter Stegen başarılıydı.



41’de Sevilla’dan Kevin Gameiro’nun ağlara gitmekte olan vuruşunu Dani Alves çizgiden çıkarttı.



44’te Barcelona farkı ikiye yükseltti. Luis Suarez ilk pozisyonda topu karşı karşıya kaldığı Beto’nun ayağına nişanladı. Uruguaylı oyuncunun içeri çıkarttığı topu kale ağzında Rafinha ağlara gönderdi. Brezilyalı futbolcu, Barcelona’da 40. maçında üçüncü golünü kaydetti.



İkinci yarıya da iyi başlayan Barcelona, 52’de skoru 4-1 yaptı. Tremoulinas’ın hatalı pasında topu kapan Busquets’in ara pasında Luis Suarez golü attı.



57’de Sevilla ikinci golü bularak umutlandı. Vitolo’nun soldan ortasını gelişine yaptığı vuruşla ağlara gönderen Jose Antonio Reyes durumu 4-2 yaptı.



61’de Rakitic’in kullandığı korner atışına iyi yükselen Rafinha’nın kafa vuruşunda top üst direğe çarpıp dışarı gitti.



72’de Sevilla penaltı kazandı. Mathieu’nun kale ağzında Vitolo’yu düşürmesiyle kazanılan penaltıyı Kevin Gameiro gole çevirdi.



81’de Sevilla yeni transferleriyle skoru 4-4 yaptı. Ciro Immobile’nin oyuna girdikten sonra yerden kaleye paralel pasında Konoplyanka, kaleci Ter Stegen’i avladı.



Uzatmaya gidilen maçta 115’te son noktayı Pedro koydu. Lionel Messi’nin önce savunmadan ardından kaleci Beto’dan dönen vuruşunu Pedro tamamladı. Pedro, 2009’da Barcelona’ya Shakhtar Donetsk karşısında uzatmada attığı golle de UEFA Süper Kupa şampiyonluğunu getirmişti.