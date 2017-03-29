Dokuz Eylül'de 'evet'e yer var, 'hayır'a yok; CHP'li Cihaner'in paneline izin verilmedi!

Geçen günlerde AKP’li Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop’un ‘Evet’ kampanyası kapsamında konuşma yaptığı etkinliğe izin verip, öğretim görevlileri ve öğrencilere resmi davet gönderen İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü, CHP’nin hukukçu milletvekillerinden İlhan Cihaner’in etkinliğine izin vermedi.

10 Mart 2017 günü AKP Milletvekili Mustafa Şentop, Dokuz Eylül Üniversitesi’nde DESEM 75. Yıl Amfisinde, rektörlüğün davetiyle, bir söyleşi düzenlemiş ve ‘Evet’ propagandası yapmıştı. Etkinlik öncesi rektörlük tarafından, öğrencilere ve öğretim görevlilerine resmi davet yapılmıştı.

BirGün gazetesinden Mustafa Kömüş'ün haberine göre, Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri de, aynı yerde 31 Mart 2017 günü İlhan Cihaner’in katılımıyla Referandum Sürecinde Demokrasi ve Hukuk konulu konferans düzenlemek için rektörlüğe başvurdu. Ancak Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü bu konferansa izin vermedi. Bunun üzerine öğrenciler, konferansı üniversitenin karşısında yer alan Buca Belediyesi Tarık Akan Kültür Merkezi’ne aldı.

Konuyla ilgili gazeteye açıklamalarda bulunan, etkinliğe izin verilmemesi ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Genel Sekreteri Ahmet Cevdet Oral’la görüşen Cihaner, kendisine "Bu süreçte çok fazla milletvekilinden, siyasiden bu tarz etkinlik talepleri var. Bütün talepleri karşılayamayacağımız için böyle bir karar aldık" dendiğini söyledi. Oral’ın Mustafa Şentop’a izin verilmesini ise "Anayasa Komisyonu Başkanı olarak teklifin ne getirip ne götürdüğünü anlattı" diye açıkladığını belirten Cihaner, "Benim de bunları anlatacağımı söylememe karşın tavırları değişmedi. Üzerlerinde bir baskı olduğu çok net biçimde anlaşılıyor. Biz de aynı saatlerde kampüsün tam karşısında yer alan Tarık Akan Kültür Merkezi’ne aldık etkinliğimizi" ifadelerini kullandı.