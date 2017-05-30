Dokuz Eylül Üniversitesi'ne 'FETÖ' operasyonu; 27 gözaltı

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nde 'FETÖ' bağlantısı olduğu iddiası ile ihraç edilen akademisyenlere yönelik operasyonda 27 kişi gözaltına alındı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'FETÖ' soruşturmasında, Dokuz Eylül Üniversitesi'nde görev yaptıkları sırada örgüt bağlantılarından dolayı açığa alınıp ihraç edilen akademisyenlere yönelik operasyon düzenlendi.

Aralarında 9 profesör, 3 doçent ve 3 doçent yardımcısının da olduğu 27 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların, örgütünün şifreli haberleşme sistemi olduğu öne sürülen ByLock'u kullandıkları, Bank Asya'da hesaplarının olduğu ve 'FETÖ' irtibatlı derneklerde görev aldıklardı iddia edildi.