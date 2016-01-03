Dokuz Eylül Üniversitesi’nde 10 kadın öğrenci aynı profesörden taciz iddiasıyla şikâyetçi oldu

Türkiye’nin en köklü yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, son 6 aydır bir profesörün kız öğrencileri taciz ettiği iddialarıyla çalkalanıyor. Aralarında yabancı uyruklu öğrencilerin de bulunduğu 10’a yakın lisansüstü öğrencisi farklı tarihlerde Fakülte Dekanlığı’na dilekçe vererek hocalarının elle ve sözlü olarak tacizine uğradıklarını iddia etti.

Habertürk’ten Mehmet İnmez’in haberine göre, öğrenciler dilekçelerinde, profesörün “kitap alma” bahanesiyle bacaklarına ve kalçalarına dokunduğunu öne sürerek şikâyetçi oldu. Bazı dilekçelerde “Cinsel hayatımla ilgili sorular soruyor?”, “Parfümün çok hoş ve seksi gibi sözler söylüyor” diyen öğrenciler, profesörün şikâyetçi olacağını söyleyen yabancı öğrencileri ise “Sizi sınır dışı ederim” diyerek tehditte bulunduğunu savundu. Ayrıca bir grup öğrenci de okul duvarları ve Profesörün odasının kapısına “Tacizci hocaya hayır! Tacize izin verme” yazılı afişler astı.

Soruşturma başlatıldı

Şikâyetler üzerine harekete geçen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı soruşturma başlattı. Dilekçeleri tek tek inceleyen Dekanlık, öğrencilerin birbirini tanımadığını belirledi. Üniversite rektörünün de bilgisi dâhilinde soruşturma devam ederken dekanlık yetkilileri, “Şikâyetler var. Birbirinden bağımsız öğrencilerin dilekçelerini alarak soruşturma başlattık. Soruşturma tamamlanmadığı için profesör şu an görevinde...” açıklaması yaptı.

“İftira atıyorlar”

Taciz iddialarının doğru olmadığını iddia eden profesör ise şunları söyledi: “Başarılı çalışmalarım ve kitaplarımı çekemeyenler iftira atıyor. Karalama kampanyasıyla önümü kesmek istiyorlar. Öğrenci-hoca ilişkisi dışında hiçbir yakınlığım olmadı. Odamın kapısına yazı asanların ve iftirayı atanların çıkarılması için Dekanlığa ve Rektörlüğe ben dilekçe verdim. Kâğıdı asanların parmak izi çıkmadı. Sosyal medyada yazı yazanlar hakkında da şikâyetçi oldum.”