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15 Temmuz Darbe Girişimi

Dokuz Eylül Üniversitesi'nde ‘FETÖ'den 8 tutuklama

Operasyonda 28 kişi gözaltına almıştı

06 Haziran 2017 21:16

Dokuz Eylül Üniversitesi'nde yapılan 'FETÖ/PDY' operasyonunda aralarında profesör ve doçentin de bulunduğu halen görevde lan, açığa alınan ve ihraç edilen 28 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 15 kişiden 8'i tutuklanırken, 7 kişi adli kontrol ve yurtdışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı. Gözaltındaki 13 kişinin sorgusunun sürdüğü belirtildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Cumhuriyet Savcısı Ayhan Yılmaz’ın talimatı ile İzmir Emniyet Müdürlüğü  Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 30 Mayıs'ta 'FETÖ/PDY’nin Dokuz Eylül Üniversitesi’ndeki yapılanmasına yönelik olduğu öne sürülen bir operasyon düzenledi. Operasyonda üniversitede çalışan 7 profesör, 3 doçent, 3 yardımcı doçent ile tekniker ve hemşirelerin de yer aldığı gözaltı kararı verilen 36 kişiden 28'i gözaltına alındı. Bu kişilerden 8'inin halen üniversitede görevli olduğu, diğerlerinin ya ihraç edildiği ya da açığa alındığı belirtildi.

'FETÖ/PDY' üyesi oldukları ve örgütün kriptolu haberleşme programı olduğu ifade edilen ‘ByLock’u  kullandığı ileri sürülen şüpheliler, sağlık kontrolü ardından emniyete götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan 15 kişi bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen bu kişilerden aralarında 4 profesörün de bulunduğu 8 kişi tutuklanırken, 7'si adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı. Tutuklanan profesörlerden 3'ünde ByLock olduğu iddia edildi.

Gözaltındaki 13 kişinin emniyetteki sorgusu devam ederken, bu sabah yapılan operasyonun ikinci dalgasında da 11 öğretim üyesi Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Bu kişilerin örgütün haberleşme sistemi ByLock kullandığı ileri sürüldü.

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