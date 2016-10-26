Dokuz Eylül Üniversitesi'nde 'FETÖ' operasyonu; 30 gözaltı

İzmir'de 9 Eylül Üniversitesi'ne yönelik düzenlenen 'FETÖ' soruşturması kapsamında 55 akademisyen ve öğrenci hakkında gözaltı kararı verilirken İzmir merkezli 12 ildeki operasyonda 30 kişi gözaltına alındığı belirtildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Dokuz Eylül Üniversitesindeki 'FETÖ' yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Şüphelilerin, 'FETÖ'nün kriptolu mesajlaşma uygulaması "ByLock" kullandıkları ve örgüt adına faaliyet yürüttükleri iddia edildi.
Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.