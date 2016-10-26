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15 Temmuz Darbe Girişimi

Dokuz Eylül Üniversitesi'nde 'FETÖ' operasyonu; 30 gözaltı

Aralarında akademisyen ve öğrencilerin de bulunduğu 55 kişi hakkında gözaltı kararı alındı

26 Ekim 2016 11:57

İzmir'de 9 Eylül Üniversitesi'ne yönelik düzenlenen 'FETÖ' soruşturması kapsamında 55 akademisyen ve öğrenci hakkında gözaltı kararı verilirken İzmir merkezli 12 ildeki operasyonda 30 kişi gözaltına alındığı belirtildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl  Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Dokuz Eylül  Üniversitesindeki 'FETÖ' yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Şüphelilerin, 'FETÖ'nün kriptolu mesajlaşma uygulaması "ByLock"  kullandıkları ve örgüt adına faaliyet yürüttükleri iddia edildi.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

 

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