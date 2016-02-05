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Dokuz Eylül Üniversitesi'ne patlayıcıları okulun öğrencileri atmış!

Olayda maddi hasar meydana gelirken, 2 kişi gözaltına alındı

05 Şubat 2016 12:01

Dokuz Eylül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nun bahçesine gece yarısı atılan el yapımı 4 patlayıcıdan 3'ü infilak etti. Binanın camları kırılırken, polis olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı. Patlayıcı atanların aynı okulun öğrencileri 20 yaşındaki S.Y. ve 22 yaşındaki R.S. olduğu saptandı. Öğrencilerin YDG-H üyesi oldukları iddia edildi.

DHA'nın haberine göre; İzmir'in Buca İlçesi'ndeki Dokuz Eylül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nun bahçesinde art arda 3 kez patlama sesi duyan mahalleliler durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye giden polisler, patlayıcıları attıkları şüphesiyle 2 kişiyi gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemede bahçeye atılan 4 patlayıcının 3'ünün infilak ettiği belirlendi. Bahçede bulunan bir patlayıcı ise imha edildi. 

 

Üniversitenin öğrencileri yapmış

 

4 patlayıcı atanların aynı okulun öğrencileri 20 yaşındaki S.Y. ve 22 yaşındaki R.S. olduğu saptandı. Bombayı koyma anları güvenlik kameralarına da yansıyan ve YDG-H üyesi oldukları iddia edilen S.Y. ve R.S.'nin patlamanın hemen ardından gözaltına alındığı bildirildi.

Gözaltındaki iki öğrencinin sorgusu sürüyor. Bomba uzmanlarının yaptığı araştırmada, el yapımı patlayıcıların, konserve kutularının içine yerleştirildiği belirlendi. 4 patlayıcıdan birisinin de, infilak etmediği saptandı. Uzmanlar bu bombayı da fünyeyle etkisiz hale getirdi. 

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