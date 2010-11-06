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Yaşam

DOKUZ ÇOCUKLU AİLE ERDOĞAN'DAN YARDIM İSTEDİ ŞANLIURFA (A.A)

06 Kasım 2010 19:45

-DOKUZ ÇOCUKLU AİLE ERDOĞAN'DAN YARDIM İSTEDİ ŞANLIURFA (A.A) - 06.11.2010 - Siverek'te 9 çocuklu aile ev kirasını ödeyemedikleri için Başbakan Erdoğan'dan yardım talep etti. Hasan Çelebi Mahallesi'nde, 10. çocuğuna hamile olan ve tarım işçiliği yapan Zeliha Taşkın (35), ev kirasını ödeyemedikleri için ev sahibinin evden çıkartacağını belirterek Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan mektupla yardım istediğini belirtti. Eşinin bel fıtığı rahatsızlığı bulunduğu için çalışamadığını anlatan Taşkın, şunları kaydetti: ''Eşim işsiz ve bel fıtığı rahatsızlığı var çalışamıyor. Çocuklarım sokakta ayakkabı boyacılığı yaparak eve ancak ekmek parası getiriyorlar. Mağara gibi bir evde çocuklarımla kötü şartlarda yaşıyoruz. Kiramızı ödeyemediğimiz için ev sahibi bizi dışarı atacak. Kira için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına dilekçe verdik. Vakıf yetkilileri evi inceledi. Halen bir sonuç alamadık. Ben de derdimi Başbakan'a yazdım tek umudum Başbakan Erdoğan'dır.''

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