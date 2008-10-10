Dokuz askerden 16 yıldır haber yok

PKK ile yaptıkları mücadelede ya kaçırılan ya da ortadan kaybolan 9 askeri personelden aradan geçen onca yıla karşın hala haber alınamıyor. 9 kayıp askerin aileleri de oğullarının ölü ya da diri haberini almak istediklerini, en azından mezarlarıyla teselli bulmak istediklerini söylüyor.

PKK’nın kaçırdığı belirtilen askerlerin en eskisi 16 yıl önce Taşdelen Karakolu’na yaptığı kanlı saldırıda kaçırılan erler Aydın Şahin ve Engin Ekşi. Şahin, ve Ekşi dışında, Mehmet Karaca, Yunus Çaça, Murat Fatih Diktaş, Yaşar Gökçe, Levent Yabangülü ve Doğan Yaman isimli askerlerden de uzun yıllardır haber alınamıyor. Dağlıca’da kaçırılan 8 askerin geri dönmesinin ardından Şahin ve Ekşi aileleri, Jandarma Genel Komutanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı’na dilekçeler göndererek, kendi çocuklarının akıbetini bilmek istediklerini kaydetti.



Genelkurmay'ın 'gaip' kararı



Şahin’in ailesinin yardım için başvurduğu AKP Aydın Milletvekili Ahmet Ertürk, kaçırılan askerlerle ilgili Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül ile görüştü. Ertürk, ‘Askerlerin sağ olduklarını düşünüyorum, ancak halen yanıt bekliyorum’ dedi. Genelkurmay ise kayıp askerler hakkında ‘gaiplik kararı’ (’ölüm tehlikesi içinde bir kişinin kaybolması veya kendisinden uzun süre haber alınamaması sonucu yargıç kararıyla kişiliğine son verilmesi) verdi ve bazılarının ailelerine de ‘şehit’ maaşı bağladı.



Askerler için İHAM’e başvuru



PKK terörüyle mücadele ederken kaybolan 8 asker için 6,5 yıl önce İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'ne (İHAM) giden avukat Çiler Çelik, yapılan başvurudan hâlâ ses çıkmadığını kaydetti. Davayı ‘kabul edilebilir’ gören İHAM’in, adil yargılama süresi nedeniyle birçok ülke hakkında mahkûmiyet kararı verirken bu kez makul süre ihlali nedeniyle, kendisiyle çeliştiğini ifade eden Çelik, İHAM’yi de İHAM’ye şikâyet edeceğini söyledi.



Yaşadığı istihbarat raporuyla belirlendi



Jandarma Er Doğan Yaman: 20 Temmuz 1992’de, Hakkari’nin Çukurca ilçesi Sivritepe Jandarma Karakolu’nda kaçırıldı. Babası Abuzer Yaman’a bir ay sonra yazdığı mektupta 5 arkadaşıyla birlikte rehin tutulduğunu söyledi. İçişleri Bakanlığı raporunda yaşadığı açıklandı. Yaman’dan bir daha haber alınamadı.



Düşen helikopterde izine ratlanmadı



Piyade Komando Çavuş Levent Yabangülü: 27 Kasım 1998’de Türkiye Irak sınırında görev yapan helikopter, PKK tarafından vuruldu. Helikopterin düştüğü yerde yapılan aramalarda 16 ceset bulundu, ancak Levent Yabangülü’nün cesedi bulunamadı. Bulunan cesetler üzerinde yapılan DNA testinde de olumlu sonuç çıkmadı. Yabangülü’nden de o günden sonra bir daha haber alınamadı.



Elyazısıyla mektup yazıp ulaştırdı



Jandarma Er Engin Ekşi: Şırnak’ın Şenoba ilçesinde16 Mayıs 1992’de Taşdelen karakolu baskınında kaçırıldı. Uluslararası Kızılhaç Örgütü’nden gelen bir mektupla, Engin Ekşi’nin PKK’nın Haftanin kampında tutulduğu belirtildi. Elyazısıyla yazılmış mektupta Engin ailesinden yardım istedi. 16 yıldır haber alınamıyor.



‘Yaramaz oğul’dan sevgili annesine...



Jandarma Er Aydın Şahin: Engin Ekşi ile birlikte kaçırıldığı tespit edildi. Kızılhaç görevlileri, Aydın Şahin’e ulaştı ve 27 Temmuz 1992’de yazdığı mektubu ailesine ulaştırdı. Şahin mektubunda, ‘Anne ellerinden öperim, senin en yaramaz oğlunum, benim için üzülme, salıverileceğim günü sabırsızlıkla bekliyorum’ dedi.



Hayatta olduğunu gören tanıklar var



Jandarma Er Mehmet Karaca: Van Özel Harekât Grup Başkanlığı’ndan Karaca, 7 Nisan 1995’te bir çatışmada kaçırıldı. Uluslararası Af Örgütü sorumlusu Jonathan Sudgen, 19 Mayıs 1998’de ailesine yazdığı mektupta, biri yaralı üç Türk askerin PKK tarafından götürüldüğünü, söyledi.



Yaşıyor denildi şehit ilan edildi



Jandarma Komando Er Murat Fatih Diktaş: 7 Nisan 1995’de yapılan sınır ötesi harekat sırasında Metina Dağları eteklerinde komando bölüğüne yapılan baskında kaçırıldı. Uluslararası Af Örgütü, yaşadığına dair tanıkların bulunduğunu bildirdi. Ancak Genelkurmay şehit ilan etti, anıt mezarı yapıldı.



Operasyona çıktı haber alınamadı



Doktor Üsteğmen Fatih Uluğ: PKK’ya yönelik 2 Aralık 2007’de Şırnak’ta operasyonda, dağda bir karakolda verilen mola sırasında kayboldu, bir daha da kendisinden haber alınamıdı. Operasyonun yapıldığı kırsal alanda yapılan tüm aramalara rağmen Uluğ’un izine rastlanmamıştı.



Eşinin yanından alıp götürdüler



Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Yaşar Gökçe: 24 Ağustos 1992’de Batman - Sason Karayolunu kesen teröristler tarafından arabası durdurulan Yaşar Gökçe, eşi Günnur Gökçe’nin gözleri önünde kaçırıldı. Bir çocuk babası Gökçe’den bir daha haber alınamadı.



Arkadaşlarıyla birlikte kaçırıldı



Jandarma Er Yunus Çaça: O da diğer iki arkadaşı Mehmet Karaca ve Fatih Diktaş gibi 1995’teki komando bölüğü baskınında Terör örgütü tarafından kaçırıldı. Uluslararası Af Örgütü temsilcilerinin yaptığı çalışmalar sonucu Çaça yaşıyordu. Ancak kendisinden bir daha hiç haber alanımadı.



