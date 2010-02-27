Dokunulmazlık kaldırılıyor mu?

T24 - AKP’den dokunulmazlık açılımı. Ağır cezalık suçlarla ilgili soruşturmalarda, ‘seçilmeden önce başlamışsa’ ibaresinin kaldırılmasına sıcak bakan AKP, yargı reformunda uzlaşılması şartıyla yasama dokunulmazlıklarını sınırlandırmada yeni önerilere de açık olacak.



Başbakan Tayyip Erdoğan’ın, İçişleri Bakanı Beşir Atalay’la ilgili gensoru görüşmeleri ardından, “bizi izlemeye devam edin” sözlerinden, Anayasa paketi için muhalefete sürpriz bir öneri götürmeyi kastettiği ortaya çıktı. Aynı akşam, ilgili bakanlarla toplantı yapan Erdoğan’ın, “hızlandırılsın” talimatı verdiği Anayasa değişikliği paketinde “dokunulmazlıkların sınırlandırılmasının” yer alması da bekleniyor.





İki partiye de jest



AKP’nin paket içine ilave edebileceği bu düzenlemedeki hedefi, sadece CHP değil, MHP de olacak. Çünkü MHP’nin 2007 yılında gündeme getirdiği dokunulmazlıkların sınırlandırılması düzenlemesine daha sıcak baktığı hesapları yapılıyor. MHP, dokunulmazlıkla ilgili Anayasa’nın 83’üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki, ağır cezalık suçlarla ilgili soruşturmalarda, ‘seçilmeden önce başlamışsa’ ibaresinin kaldırılmasını önermişti. Dokunulmazlıklara sınırlama anlamına gelen bu düzenlemeyi ‘kabul edilebilir’ bulan AKP kurmayları, bu konudaki en önemli şartlarının “yargı reformu üzerinde uzlaşma” olduğunu belirtiyorlar. ‘Yargının bu yapısı ile dokunulmazlıkların kaldırılması keyfi uygulamalara neden olabilir’ kaygısını dile getiren AKP kurmayları, reformda uzlaşmaya varılması halinde dokunulmazlıkları sınırlandırmada yeni önerilere de açık tutum alacaklar. İktidarın anayasa paketini hızlandırma kararında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün yüksek yargı temsilcileriyle yaptığı görüşmelerin de etkisi olduğu belirlendi. Gül’ün “Türkiye bu yargı yapısı ile devam edemez, yenilenmeli” sözlerini yorumlayan AKP kurmayları, “AB kriterlerine varız. Bunun da ötesinde yüksek yargının başkanları 1961 Anayasası’ndaki modele dayalı bir çözümü de dile getirmişlerdi. Bu seçeneğe de sıcak bakarız. Her ikisi de bizim için makbuldür” dediler.





HSYK seçimi



Erdoğan’ın referanduma götürmeyi göze aldıklarını belirttiği mini Anayasa Paketi, 1 Mart’ta yapılacak Ak Parti Merkez Karar Yürütme kurulu toplantısından sonra muhalefete götürülecek. Hükümet, referandum teklifini de önümüzdeki hafta yasalaştırarak ilk adım atmış olacak. Paketin en önemli maddelerinden biri olan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna (HSYK) üye seçimi konusunda da muhalefete jest yapılacak. Bu çerçevede, AB kriterlerine uygun düzenleme yapılması halinde, üye sayısı 21’e çıkarılırken, Adalet bakanı ile müsteşarın üyeliğinin sona erdirilmesine de olumlu bakılabilecek. Bir rötuş da “seçim” maddesinde yapılacak; TBMM’de seçilecek üyeler için nitelikli çoğunluk aranacak. Yani üçte iki veya beşte üç çoğunluk şartı getirilebilecek.





Parti kapatma zorlaşacak



- AKP için diğerleri kadar önemli bir başka maddeyi ise siyasi partilerin kapatılmasının zorlaştırılması oluşturuyor. Bir partinin kapatılması için Venedik Kriterlerinin esas alınması öngörülüyor. Partilerin rejim karşıtı, odak olma tanımı benzer şekilde korunacak. Ancak rejime karşı “açık ve mevcut tehlike oluşturma” şartı getirilecek. Kapatma davası açmak da zorlaştırılacak. Yargıtay, parti ile ilgili delilleri topladıktan sonra Meclis’e başvuracak. Meclis gizli ve 367 oyla dava açılıp açılmamasına karar verecek.



- Pakette, “Askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasına” yönelik yapılacak değişiklik de olacak. Anayasa Mahkemesi’nin TCK’nın askere sivil yargı yolunu açan maddesini iptal etmesi üzerine, söz konusu düzenleme Anayasal güvenceye kavuşturulacak. Anayasa’nın “Askeri yargı” başlıklı 145’inci maddesinde bu hüküm monte edilerek darbe rötuşu yapılacak.





