Dokunulmazlık görüşmelerinde 'Oscar Wilde' tartışması: O kim ya, biraz da Necip Fazıl'dan söyle!

Dokunulmazlık fezlekelerinin görüşüldüğü TBMM Meclis Anayasa Komisyonu’nda AK Parti’li ve HDP'li milletvekilleri arasında 'Oscar Wilde 'polemiği yaşandı. HDP Mardin Milletvekili Prof. Dr. Mithat Sancar’ın yazar Oscar Wilde’ın bir sözünü alıntılamak istemesi üstüne AKP Tokat Milletvekili Zeyid Aslan “O kim ya!” dedi. AKP İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç’ın “Hafızanızda bu kültüre dair örnekler var mı?” demesi üstüne AKP Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan “Biraz da Necip Fazıl’dan söyle” dedi.

Bianet'in haberine göre, söz konusu konuşmalar komisyon tutanağına şöyle yansıdı:

Mithat Sancar (Mardin) – Bazı mantık yürütmeleri anlamakta zorlanıyorum. Lütfen, kimse şahsen üzerine alınmasın ama Oscar Wilde’ın bir sözünü aktarmak istiyorum sizlere.

Zeyid Aslan (Tokat) – Kim?

Mithat Sancar – Oscar Wilde.

Zeyid Aslan – O kim ya? (Gürültüler)

Mithat Sancar – Araştırın, ne yapayım? Bu kadar dersi veremem, zamanımız yok ama ihtiyacı olan varsa Meclis'te özel oturum yapar, oda tutarız. Otuz yıl üniversitede ders verdim, burada da birkaç ay veririm.

Başkan – Bunu düşünelim.

Halis Dalkılıç (İstanbul) – Bu kültür, bu medeniyete dair örnekler var mı Mithat Bey, hafızanızda var mı?

Mithat Sancar – Sorun değil, veririm, söyleyeyim.

Ahmet Sami Ceylan (Çorum) – Necip Fazıl’dan biraz örnek verir misin? Bu medeniyetin değerleri de var. Buradan örnek ver.

Başkan – Arkadaşlar…

Mithat Sancar – Sayın Başkan…

Meral Danış Beştaş (Adana) – Sayın Başkan, müdahale eder misiniz lütfen.

Başkan – Bir dinleyelim ama konunun dışında şeyler olursa espriye herkes espriyle karşılık veriyor.

Mithat Sancar – Zorunuza gidebilir.

Ahmet Sami Ceylan – Yok, zorumuza niye gitsin ya?

Mithat Sancar – O zaman dinle.

Ahmet Sami Ceylan – Biraz da Necip Fazıl’dan söyle.

Mithat Sancar – O zaman ne güzel, dinle, zoruna gitmiyorsa dinle.

Başkan – Arkadaşlar, Mithat Bey’i bekleyelim, sözünü bitirsin, ondan sonra.

Halis Dalkılıç – Senin bu medeniyete bu kadar yabancılaşman bizim zorumuza gidiyor.

Mithat Sancar – Bir dinleyin. Tam da bunu söylüyor. Dinleyin, değerlendirme sizindir. Oscar Wilde millîdir, millî değildir, onu da tartışın ama şu sözü, lütfen, bu sizin değerlendirmelerinize karşı iki dakika düşün, sonra da bağırın çağırın.

“Kaba güce karşı koyabilirim ama kaba bir mantığa katlanamam. Kaba bir mantık yürütmede adil olmayan bir şeyler vardır. Kaba mantık, zekâya da bel altı vurmaktır.”

Bu kadar basit. Şimdi, eğer tersine çevirirseniz bütün olguları tam da burada kaba mantık ile zekâ savaşının bir örneğini sergilemiş olursunuz. Şunu tekrar konuşalım değerli milletvekilleri: Tamam, çözüm süreci vardı, çözüm süreci bitti, bitmemeliydi. Niye bitti?

(…)

Başkan – Konu üzerinde konuşalım.

Mithat Sancar – Esasen konu üzerinde konuşuyoruz.

Başkan – Yani tabii, uzaktan alakalı, yakından alakalı.

Mithat Sancar – Onu deminden beri terörü gündeme getiren… Siz de tarafsızlıktan asla sapmayın Sayın Başkan. Çok değerli bir dönemeçteyiz.

Adnan Günnar (Trabzon) – Oscar ödüllerinden bahset.

Ayşe Acar Başaran (Batman) – “Oscar Wilde” dedi ya!

Burcu Çelik Özkan (Muş) – Oscar Wilde, Wilde. O, ödül falan değil yani “Oscar Wilde” diye bir adam.

OSCAR WILDE KİMDİR?

İrlandalı oyun yazarı, romancı, öykücü ve şair Oscar Wilde 1854'te Dublin'de doğdu. Sosyalist kimliğiyle bilinen Wilde ayrıca bir pasifistti. "Özgürlük kanlı elleriyle geldiğinde onunla el sıkışmak zor olacak" diyen Wilde, eşcinsel ilişki nedeniyle 1895'te tutuklandı. İki yıl cezaevinde kalan Wilde, hayatının kalan üç yılını parasız halde geçirdi. Paris'te bir otel odasına yerleşen Wilde, burada "Reading Zindanı Baladı" kitabını kaleme alır. Wilde 30 Kasım 1900'de kaldığı otel odasında menenjit nedeniyle öldü.