Dokunulmazlık görüşmeleri saat kaçta başlayacak, nasıl ilerleyecek?

TBMM Genel Kurulu’nda hakkında fezleke olan milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasını öngören AKP’nin Anayasa değişiklik teklifi görüşmelerine akşamın ilerleyen saatlerinde saat 23.00 civarında gelmesi bekleniyor. Genel Kurul oturumunu son dakika değişikliği olmazsa AKP Başkanvekili Ahmet Aydın yönetecek. İlk tur maratonunun sabah 06.00 veya daha sonra biteceği hesaplandı. İkinci tur oylama 48 sat sonra yapılacak. AKP, oylamayı cuma günü saat 23.00’da düşünüyor.

TBMM Genel Kurulu yarın en kritik oturumlara sahne olacak. 667 fezlekenin muhatabı 138 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması için ilk tur oylama yapılacak. Ancak, dokunulmazlık oylaması öncesinde Genel Kurul gündemi oldukça yoğun. Genel Kurul’da önce partilerin grup önerileri görüşülecek. Daha sonra HDP’nin Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş hakkında verdiği gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmayacağına ilişkin görüşmeler yapılacak. Daha sonra 667 dosyanın sahibi 138 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasını öngören AKP’nin Anayasa değişikliği teklifi görüşmeleri başlayacak.

TBMM İç Tüzüğü’ne göre, anayasa değişiklik teklifleri, kanun tasarı ve teklifleri gibi görüşülüyor. Yarın yapılacak ilk tur görüşmede Anayasa değişikliği önerisinin tümü üzerindeki görüşmeler yapılacak. Tümü üzerindeki görüşmelerin ardından Genel Kurul’da önerinin maddelerine geçilmesi oylanacak.

Anayasa değişiklik tekliflerinin birinci ve ikinci görüşmelerinde, maddelerin kabulü ile ikinci görüşmenin sonunda tümünün kabulü; üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun (330) gizli oyu ile mümkün oluyor. Birinci görüşmede gerekli çoğunlukla kabul oyu alamayan bir madde, ikinci görüşmede de gerekli çoğunlukta kabul oyu alamamışsa reddedilmiş olacak.

İkinci tur oylama sabah saat 11.00’da

İkinci tur görüşmeler ise birinci tur görüşmelerin sona ermesinden 48 saat sonra başlayacak. Teklifin ikinci tur oylaması 20 Mayıs Cuma günü gerçekleştirilecek. Genel Kurul saat 11.00’da açılacak. İkinci görüşmede yalnızca maddeler üzerinde verilmiş değişiklik önergeleri görüşülüyor, birinci görüşmede üzerinde değişiklik teklifi bulunmayan bir madde hakkında ikinci görüşmede önerge verilemiyor. İkinci görüşmede ise maddeler ve tümü olmak üzere yine üç gizli oylama yapılacak. Değişiklik önergelerinin görüşülmesinin ardından maddeler tekrar tek tek oylanacak. Gizli oylamada 330’a ulaşılması durumunda Anayasa değişikliği referandum aralığıyla kabul edilmiş olacak. 367 oya ulaşılması durumunda ise Anayasa değişikliği kabul edilmiş olacak.

Cumhurbaşkanı, anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları, bir daha görüşülmek üzere Meclise geri gönderebiliyor. Meclis; geri gönderilen kanunu, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu (367) ile aynen kabul ederse Cumhurbaşkanı bu kanunu halkoyuna sunabiliyor.

Halkoyuna sunulan anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların yürürlüğe girmesi için halk oylamasında kullanılan geçerli oyların yarısından çoğunun kabul oyu olması gerekiyor

Beyaz, kırmızı ve yeşil pul

Gizli oylama için TBMM Genel Kurulu’nda kabinler kuruluyor. Oylama zarfını alan milletvekiline üç pul veriliyor. Beyaz pul kabul, kırmızı pul ret, yeşil pul çekimser oyu ifade ediyor.

AKP yönetiminin oylama firesini karşı milletvekillerini göz hapsinde tutması bekleniyor. Milletvekilinin oy kullanırken kabine girmeden beyaz pulu göstererek zarfa koyması, kabinden çıkan milletvekilinin kırmızı ve yeşil pulu grup başkanvekillerine teslim ederek, beyaz oy kullandığını kanıtlaması ya da kabinde beyaz oy kullandığını görüntüleyerek belgelemesi gibi formüller gündemde.