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Dokunulmazlık fezlekeleri raftan inip, yargıya gidecek

AKP’de milletvekilleri ve bakanların 31 dosyası bulunuyor

09 Haziran 2015 12:32

Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu’nda 24. dönemden 1.223 yasama dokunulmazlığı fezlekesi kaldı. İade edilenler çıkarıldığında 1.048 dosya için çalışma yapılıyor. Bu dosyalardan milletvekili seçilemeyenlerin dosyaları ayıklanacak ve seçilmeyenlerin yer aldığı tüm dosyalar Başbakanlık aracılığıyla yargıya iletilecek. Yeniden milletvekili olanların dosyası karma komisyonda tutulacak.

AKP’de milletvekilleri ve bakanların 31 dosyası bulunuyor. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, eski bakanlar Egemen Bağış, Sadullah Ergin, Nihat Ergün ve Suat Kılıç ile AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in birer, eski Bitlis Milletvekili Vahit Kiler'in ise altı dosyası yer alıyor.

TBMM Soruşturma Komisyonu’nda aklanan eski AB Bakanı Egemen Bağış’ın ‘hakaret’,  eski İçişleri Bakanı Muammer Güler’in, ‘görevi kötüye kullanma’ ve’ imar kirliliğine neden olmak’ gibi suçlardan düzenlenmiş fezlekeleri  var. AKP’nin ‘uçan tekme’ Tokat Milletvekili Zeyid Aslan’ın ‘hakaret’ ve ‘tehdit’ suçundan , iç güvenlik yasasının kavgalı görüşmelerinde attığı dayaklarla gündeme oturan AKP’li Oktay Saral’ın ‘alenen hakaret ve tehdit’ suçundan fezlekeleri var. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın ‘hakaret’ suçundan fezlekesi bulunuyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş başkanı Selahattin Demirtaş’ın da fezlekeleri bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘Görevi ihmal’ suçu, ‘Suçu ve suçluyu övmek ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek’, ‘İdris Şahin Naim’le ortak ‘Zimmet, kamu taşıma biletlerinde kalpazanlık, resmi evrak ve kayıtlarda sahtecilik, cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak’ gibi suçlardan düzenlenen fezlekesi ise 24. dönemde Cumhurbaşkanı seçildiği için 1.9.2014 tarihinde iade edildi.

Meclis'te dokunulmazlık fezlekesi bulunan vekillerin tam listesi için tıklayın.

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