-Dokunulmazlık dosyaları ''yeni anayasa''yı bekliyor TBMM (A.A) - 29.12.2011 - Meclis, 2012 yılına 562 dokunulmazlık dosyasıyla giriyor. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Meclise gelen 562 dokunulmazlık dosyasının 481'ini 23. Dönem'den kalanlar oluşturuyor. Dokunulmazlık dosyalarının 455'i BDP, 52'si CHP, 39'u AK Parti, 14'ü MHP ve 2'si bağımsız milletvekillerine ait... TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonunda bulunan dosyalarla ilgili herhangi bir işlem yapılmadı. Yeni yılda ne yapılacağı ise henüz netlik kazanmadı. TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, Cumhuriyet tarihi boyunca 3 bin dokunulmazlık dosyasının Meclise geldiğini, bunlardan sadece 47 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırıldığını belirterek, ''Bu işte bir zorluk var demektir. Konuyu sadece Hükümete mal etmek doğru olmaz'' dedi. Dosyalarla ilgili hazırlık komisyonu kurularak, ''otomatik bağlanmış şekilde dokunulmazlığın kaldırılmasının dönem sonuna ertelenmesi'' kararı verilmesinin sorunu çözmekten uzak olduğunu anlatan Kuzu, şöyle konuştu: ''Bu işin sonu yok. Dokunulmazlığı neye göre kaldıracağız ya da neye göre kaldırmayacağız. İçtüzük isteyenin dokunulmazlığının kaldırılmasını yeterli görmüyor. Anayasa Mahkemesi ve AİHM'in kararları var; onlar da düzenlemeyi kişiye bağlı görmeyip kamu düzeni açısından değerlendirdi. Dolayısıyla bir çözüm yok. Çözüm yeni anayasada olmalı. Rutin olarak dokunulmazlığın kaldırılmasının dönem sonuna ertelenmesi isteniyorsa, onu yapmak kolay, ben de yaparım.'' Kuzu, ''Yeni yılda dokunulmazlık konusunda ne yapılacağı'' sorusuna, ''Geçmiş yıllarda hazırlık komisyonu, anayasa değişikliği çalışmalarını gerekçe göstererek çalışmasını durdurmuş. Üst Komisyon da bu karara uymuş. Şimdi de benzer bir durum var. Yeni anayasa çalışmaları sürüyor. Çözümü nasıl bulacaksak, oraya koyalım'' dedi.