Dokunulmazlık dosyaları AİHM'de

CHP dokunulmazlık dosyalarını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne sundu.



Konya Milletvekili Atilla Kart mahkemeye 22. ve 23. döneme ait dokunulmazlık dosyalarının listesini sundu, "Bu tablo görmezden gelinemez " dedi.



CHP Milletvekili Kart, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Daire Başkanlığı'na, 22. döneme ait 329 dosya ve 23. döneme ait 316 dosyayı vekillere ilişkin suçlarla birlikte iletti.



Kart, yaptığı başvuruda, "Bu dosyaların hiçbirisi için dokunulmazlığın kaldırılması kararı verilmediği gibi, 209 ve 73 dosyanın tümü yönünden de dönem sonuna erteleme kararları verilmiştir" ifadelerine yer verdi.



Milletvekilliği göreviyle bağdaşmayan ve ciddi nitelikte dosya sayısı bulunduğuna dikkat çeken Kart, terör örgütü üyesi olmak ya da örgütün propagandasını yapmak, suç ve suçluyu övmek gibi dosyaların niteliği itibarıyla bu tasnifin dışında tutulduğunu da belirtti.



Atilla Kart, kendi dokunulmazlığının kaldırılması isteğinin Meclis tarafından ertelenmesinin ardından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmuştu. Mahkemeye Türkiye aleyhine dava açmıştı.

