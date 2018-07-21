'Dokunulmazlık' başvurusu reddedilen Enis Berberoğlu: Vermem gereken kararları çok yakında paylaşacağım

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, Yargıtay’ın 24 Haziran seçimlerinde yeniden milletvekili seçilmesi dolayısıyla dokunulmazlığı bulunduğu iddiasıyla yaptığı başvuruyu reddetmesine ilişkin bir açıklama yaptı. Berberoğlu açıklamasında "Ailem ve partimden bağımsız vermem gereken kararları çok yakında kamuoyu ile paylaşacağımı saygıyla duyuruyorum" ifadesini kullandı.

Enis Berberoğlu, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer aracılığıyla Yargıtay kararı hakkında bir basın açıklamasında bulundu. Berberoğlu, kişiyi ağaca, hukuku da ormana benzettiği açıklamasında, "Bazen ormanda yangın çıkar, tüm ağaçlar kül olur" diye ifade etti.

Açıklamasında, "Ben her zaman ormana kıyan balta sapı olmaktansa, orman için ayakta ölen o tek ağaca özendim ve örnek aldım" diyen Berberoğlu, "İşte bu anlayışla bugüne kadar uğradığım ve gelecekte uğramam çok muhtemel yeni hukuksuzluklara karşı, kaçınılmaz olarak ailem ve partimden bağımsız vermem gereken kararları çok yakında kamuoyu ile paylaşacağımı saygıyla duyuruyorum" dedi.

"Anayasası çalınmış milletvekili” sıfatıyla Yargıtay kararı sonrası açıklama yapan CHP milletvekili Berberoğlu, "yeni hukuksuzluklara karşı ailesi ve partisinden bağımsız vermesi gereken kararları çok yakında kamuoyu ile paylaşacağını" duyurması Berberoğlu’nun tepki için açlık grevine başlayacağı iddialarını beraberinde getirdi.

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun, MİT TIR’larının durdurulmasına ilişkin görüntülerin yayınlanmasına bağlı olarak “Terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım” suçundan yargılandığı davada avukatları, yeniden milletvekili seçilen ve Anayasal dokunulmazlık kazanan müvekkilleri yönünden davanın durdurulmasını talep etmişti.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi ise, yeniden milletvekili seçilen Enis Berberoğlu hakkındaki davanın dokunulmazlık nedeniyle durdurulması istemini reddetmişti.