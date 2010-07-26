T24 - Samsun'da düzenlediği mitingte Erdoğan'ın korkaklıkla suçlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Çarşamba ilçesindeki referandumda da "Recep bey madem o kadar referandumu seviyor. Gelsin dokunulmazlığı referanduma götürelim'' dedi. Kılıçdaroğlu, başbakanın 3 Mart 2004'te maaşıyla geçinemediği için şirket kurduğunu söylediğini de hatırlattı.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Recep bey madem o kadar referandumu seviyor. Gelsin dokunulmazlığı referanduma götürelim'' dedi.



Kılıçdaroğlu, partisinin Samsun'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği mitingde, vatandaşlara hitap etti. Erdoğan'ın 2002 seçimlerinden önce dokunulmazlıkları kaldıracağını söylemesine karşın ''tek başına iktidar olduktan sonra'' bunu gerçekleştirmediğini anlatan Kılıçdaroğlu, ''Recep bey korkuyor'' diye konuştu. Erdoğan'ı ''yürekli olmamakla'' da suçlayan Kılıçdaroğlu, ''Dokunulmazlıkları kaldırmayan bir adam neden korkar?'' diye sordu. Kılıçdaroğlu, ''bir insanın boğazından haram lokma geçmemişse ya da kul hakkı yememişse, korkmasına gerek olmadığını'' kaydetti.



Kemal Kılıçdaroğlu, ''3 Mart 2004'de, Recep bey diyor ki Alman Başbakanı Schröder'e, 'Ben aldığım emekli aylığı ile geçinemiyorum, onun için şirket kurdum' diyor. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bir başbakan, başbakanlık koltuğuna otururken kendisinin de ortak olduğu şirket kurmuştur. Bunu unutmayın, bir köşeye yazın bunu'' dedi.





'İhabeti Erbakan'a sorsun'





Kılıçdaroğlu, mitingdeki konuşmasında sözlerini şöyle sürdürdü:



"Recep Bey bir şey daha söylemiş, efendim demiş, 'Siz genel başkanınıza ihanet ettiniz' demiş. Ben CHP genel başkanlığına aday olurken genel başkanlık koltuğunda kimse yoktu. Halkın isteği üzerine, partililerin de isteği üzerine, genel kamuoyunun isteği üzerine adaylığımı koydum ve kazandım. Ama Recep bey ihanetten söz ediyorsa dönüp bir Erbakan'a sorsun bakalım. İhanet neymiş Erbakan hoca ona en güzel anlatır. Sadece Erbakan'a karşı ihanet etmedi, bu ülkeye de ihanet etti o. Bu kadar ağır suçluyorum onu.''



Kılıçdaroğlu'nun Samsun'da miting yaptığı alana gelişi sırasında kadın ve gençlik kolları ellerinde meşaleler ve CHP bayrakları ile güzergâh boyunca otobüse eşlik ettiler. Bu sırada bazı evlerin balkonlarından da konfetiler atıldı. Kılıçdaroğlu, mitingden önce Ordu'nun Fatsa ve Ünye, Samsun'un Terme, Çarşamba ve Tekeköy ilçelerinde de vatandaşlara hitap etti.



Kılıçdaroğlu, Çarşamba ilçesinde ise vatandaşlara hitap ettiği Zübeyde Hanım meydanında parti otobüsünden inerek, tarihi Çarşamba Köprüsü'nden yürüyerek geçti. Kılıçdaroğlu Tekeköy'de yaptığı konuşmada ise Başbakan Erdoğan'ın söz vermesine karşın dokunulmazlıkları kaldırmamasını eleştirerek "Recep bey madem o kadar referandumu seviyor. Gelsin dokunulmazlığı referanduma götürelim'' dedi.





