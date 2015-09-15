Dokunma hissi veren protez el yapıldı

ABD'de yapılan bir araştırmada beyinle doğrudan bağlantılı bir robot el felçli bir erkek hasta üzerinde başarıyla denendi ve hastanın dokunma duyusunu hissetmesi sağlandı.

John Hopkins Üniversitesi'ndeki Uygulamalı Fizik Laboratuvarında yapılan çalışma ABD Ordusu'nun fonladığı ileri protez uzuv araştırmasının bir parçası olduğu kaydedildi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, 28 yaşındaki erkek hasta omuriliği yaralanması nedeniyle 10 yıldan uzun süredir felçliydi. Protez robot eldeki elektrotlar beynin duyusal ve motor kortekslerine yerleştirildi.

Böylece hasta düşünerek kolu hareket ettirebildi ve tek tek parmaklarına dokunulduğunu hissetti.

Robot eldeki alıcılar parmakların herhangi birine yapılan baskıyı tespit etti ve beyne bu hissi taklit eden elektronik sinyaller yolladı.

Gözler bağlıyken de tam isabet

Hasta gözleri bağlıyken de hangi parmağına dokunulduğunu tam isabetle bildi.

Araştırma ekibinden Justin Sanchez, "Bir ara bir değil iki parmağına dokunup ona söylememeye karar verdik. Sonra 'Bana numara mı yapıyorsunuz?" dediğinde artık robot elle hissettiği duyunun doğala yakın olduğunu biliyorduk" dedi.

Sanchez ayrıca "Düşünceyle yönetilen protezler büyük bir gelecek vaat ediyor. Ancak beyne giden sinyallerden geri besleme olmadan hassas hareketleri yapacak derecede kontrol elde etmek zordu. Mekanik elden beyne doğrudan bağlantı kurulması, doğala yakın hareketlerin biyoteknolojiyle kusursuz bir şekilde yeniden oluşturulabileceğini gösteriyor" diye konuştu.