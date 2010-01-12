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Dokunduğu kadın ölüyor

Noir Desir müzik grubunun solisti Bertrand Cantat, eski karısının intiharı nedeniyle sorgulandı.

12 Ocak 2010 02:00



Kız arkadaşının ölümüne neden olmaktan hüküm giyen ve 2007’de şartlı tahliye edilen Noir Desir müzik grubunun solisti Bertrand Cantat, eski karısının intiharı nedeniyle sorgulandı.









Yetkililer, eski karısı Kristina Rady’nin Fransa’nın Bordeaux kentindeki evinde kalan Cantat’nın pazar günü Rady kendini astığı sırada evde uyuduğunu açıkladı.  Çiftin 12 yaşında bir erkek ve 7 yaşında bir kız çocuğu bulunuyor.


Polis suçlama yöneltmedi

Çocuklardan birinin öğle saatlerinde eve döndüğünde annesini intihar etmiş halde bulduğu belirtildi. Şarkıcı, polis tarafından sorgulandı, ancak hakkında bir suçlamada bulunulmadı.
Soruşturmaya yakın kaynaklar, ilk bulguların Rady’nin ölüm sebebinin kendini asması olduğunu doğruladığını ifade etti.

Fransız şarkıcı, 2003’te kız arkadaşı Marie Trintignant’ı Litvanya’nın Vilnius kentinde bir otel odasında döverek ölümüne neden olmuş ve 8 yıl hapse mahkûm olmuştu. Rady ile 1997’de evlenen Cantat, kızlarının doğumundan kısa süre sonra Trintignant ile tanışarak karısından ayrılmıştı. Cantat’ın Litvanya’daki davasında eski kocasının lehinde tanıklık yapan Rady evlilikleri boyunca hiç şiddet görmediğini söylemişti.















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