T24 LogoT24 Logo
Gündem

Dokuma atölyesinde yangın

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesi Akkale Mahallesi'ndeki bir dokuma atölyesinde, elektrik sisteminin kısa devre yapması sonucu çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede büyüdü

08 Ocak 2018 15:13

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesi Akkale Mahallesi\'ndeki bir dokuma atölyesinde, elektrik sisteminin kısa devre yapması sonucu çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede büyüdü. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından 3 saat süren çalışmayla söndürüldü.
Akkale Mahallesi\'ndeki bir dokuma atölyesinde, bugün saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen alevler, kısa sürede eve yayıldı. Dokuma atölyesinden alevlerin yükseldiğini görenler, itfaiyeyi aradı. Sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı 18 araç ve 40 personelle yangına müdahale etti. Yangın, yaklaşık 3 saat sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Dokuma atölyesinde yangın nedeniyle hasar oluşurken, polis soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

RamazanDHA DENİZLİ PamukkaleAkkale MahallesiYangınElektrikDokumaSevkDenizli Büyükşehir BelediyesiDaire BaşkanlığıFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24