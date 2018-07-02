Döküm parça üreticisi Döktaş Güriş Holding'in oldu

İstanbul, 2 Temmuz (DHA) - Güriş Holding tarafından satın alma sözleşmesi imzalanan Türkiye’nin en büyük döküm tesislerinden Döktaş’ın genel kurul toplantısı gerçekleşti. Güriş bünyesindeki Çelik Holding A.Ş, yapılan genel kurul ile, Döktaş yönetimini devir aldı.

Genel Kurulda Güriş’i temsilen; Tevfik Yamantürk, Alpaslan Aktuğ, Esat Kemal Yeğenoğlu, Mehmet Tahir Varlık, Orhan Metin, Yaylalı Günay yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Bağımsız Üyeler ise; Hasan Basri Aktan, Atilla Zeybek ve Levent Gâniyusufoğlu oldu.

Bursa ili Orhangazi ilçesinde 1973 yılında kurulan Döktaş, Orhangazi tesislerinde; pik, sfero döküm ve işleme faaliyetlerini, Manisa Organize Sanayi Bölgesi tesislerinde ise yüksek ve alçak basınçlı alüminyum döküm ve alüminyum jant üretim faaliyetlerini sürdürüyor.

Döktaş A.Ş., yıllık 160 bin ton demir döküm parça üretimi, 14 bin 400 ton alüminyum döküm ve 1.44 milyon adet jant üretim kapasitesiyle otomotiv, iş makinaları, tarım araçları ve makine imalatçılarına alüminyum, sfero ve gri dökme demirden döküm parça aksamı üretimi yapıyor.

Döktaş , Bursa’nın toplam ihracatında 5. sırada yer alıyor ve 2,521 çalışanıyla Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahip.