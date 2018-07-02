T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Döküm parça üreticisi Döktaş Güriş Holding'in oldu

İstanbul, 2 Temmuz (DHA) - Güriş Holding tarafından satın alma sözleşmesi imzalanan Türkiye’nin en büyük döküm tesislerinden Döktaş’ın genel kurul toplantısı gerçekleşti

02 Temmuz 2018 20:04

İstanbul, 2 Temmuz (DHA) - Güriş Holding tarafından satın alma sözleşmesi imzalanan Türkiye’nin en büyük döküm tesislerinden Döktaş’ın genel kurul toplantısı gerçekleşti. Güriş bünyesindeki Çelik Holding A.Ş, yapılan genel kurul ile, Döktaş yönetimini devir aldı.
Genel Kurulda Güriş’i temsilen; Tevfik Yamantürk, Alpaslan Aktuğ, Esat Kemal Yeğenoğlu, Mehmet Tahir Varlık, Orhan Metin, Yaylalı Günay yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Bağımsız Üyeler ise; Hasan Basri Aktan, Atilla Zeybek ve Levent Gâniyusufoğlu oldu.
Bursa ili Orhangazi ilçesinde 1973 yılında kurulan Döktaş, Orhangazi tesislerinde; pik, sfero döküm ve işleme faaliyetlerini, Manisa Organize Sanayi Bölgesi tesislerinde ise yüksek ve alçak basınçlı alüminyum döküm ve alüminyum jant üretim faaliyetlerini sürdürüyor.
Döktaş A.Ş., yıllık 160 bin ton demir döküm parça üretimi, 14 bin 400 ton alüminyum döküm ve 1.44 milyon adet jant üretim kapasitesiyle otomotiv, iş makinaları, tarım araçları ve makine imalatçılarına alüminyum, sfero ve gri dökme demirden döküm parça aksamı üretimi yapıyor.
Döktaş , Bursa’nın toplam ihracatında 5. sırada yer alıyor ve 2,521 çalışanıyla Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahip.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Temmuz DHAGüriş HoldingTürkiyeninDöktaşınGürişHoldingDöktaşGenel Kurulda GürişiTevfik Yamantürk Alpaslan Aktuğ Esat Kemal Yeğenoğlu Mehmet Tahir Varlık Orhan Metin Yaylalı GünayBağımsızHasan Basri Aktan Atilla
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24