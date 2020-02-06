32 gündür aranan Gülistan Doku'nun ailesi Meclis'te partilerle görüşecek

Tunceli'de 5 Ocak'tan bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun soruşturma dosyasında herhangi bir gelişme olmaması üzerine Doku ailesi, Ankara'ya giderek Meclis'te grubu olan partilerle görüşecek.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre , Doku'nun arama çalışmasını yakından takip eden ailesi, sık sık emniyet, vali ve savcıyla yaptığı görüşmede bir gelişmenin olmadığı ve arama çalışmalarının devam edeceğini ifade etti. Öte yandan kentte ilk başta ortaya çıkan tepkilerin aksine konuya dair sessizlik hakimken, Doku ailesi, kızlarının bulunması için vali, savcı ve mülki amirlerden haber bekliyor.

Aile Ankara'ya gidecek

Doku'nun ailesi, arama çalışmalarında sonuç alınmaması üzerine Ankara'ya giderek Meclis’te gurubu bulunan parti temsilcileriyle görüşme kararı aldı. Konuya ilişkin bilgi veren Doku'nun eniştesi Osman Filiz, en ufak bir gelişmenin olmadığını söyledi. Sınırlı sayıda ekiplerin arama çalışması yaptığını belirten Filiz, "Dalgıçlar Gülistan’ın olmadığını söylüyor. Fakat savcı suda olduğunu söylüyor. Şuan elle tutulur bir durum yok. Ankara'ya gidip Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileriyle görüşeceğiz. Van'da yaşanan çığ olayında yaşanan ölümler nedeniyle biraz aksadı. Şimdilik telefon bekliyoruz. Bununla birlikte emniyet Zainal Abarokov ve ailesinin ifadesinin alındığını söylendi. Gidip içeriğine dair görüşme yapacağız" dedi.