Doku ailesinin avukatı: Bilirkişi raporu düğümü çözecek

Ablası Aygül Doku, kardeşinin son görüldüğü akşam, bir görgü tanığının ifadelerine göre önce darp edildiğini ardından Zainal Abarakov adlı kişi tarafından araca bindirildiğini öne sürüyor.

Aygül Doku, DW Türkçe'ye "Bu görgü şahidi direk polisi arıyor ve Gülistan’ın o gece zorla araca bindirilmeye çalışıldığını ve kendisiyle yüz yüze geldiğini söylüyor. Ömrüm boyunca o bakışları unutmayacağım, gözümün önünden bir türlü gitmiyor diyor. Gülistan’ın hocası da aynı şeyi söylüyor. Gülistan’a ne olduğunu sorduğunu ve Zainal’ın kendisini zorla araca bindirmeye çalıştığını söylediği anlattı. Olay yerine polis geldi, Zainal’ın yanında kimlik olmadığı için babası da olay yerine gelmiş" diye açıklıyor.

Gülistan’ın erkek arkadaşı olduğu söylenen 23 yaşındaki Zainal Abarakov ve ailesi iddiaları geri çeviriyor.

DW Türkçe'ye konuşan Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, Gülistan'ın köprüden atladığı iddiasıyla başlayan soruşturmada, başlarda intihar algısı nedeniyle Abarakov'dan sadece bilgi alındığını aktardı. Ailenin Gülistan'ın intihar etmediğini savunması üzerine ise dosyaya Abarakov şüpheli olarak geçti. Ancak ifadesi alındıktan sonra hakkında bir tedbir uygulanmadı.

Abla Aygül Doku ise İçişleri Bakanlığı’nın ilk günlerde gönderdiği heyetin, Gülistan'ın barajda olduğu sonucuna vardığını belirtiyor.

İlk 20 gün yapılan detaylı aramanın artık yapılmadığını söyleyen Aygül Doku, baraj sularının çekilmesini ve kardeşinin naaşının bulunmasını istiyor. Ve baraja düşen askerden örnek veriyor:

"Gülistan'a her ulaşamadığımız gün ailece onun öldürüldüğünü düşünüyoruz. Bu sessizlik bizi daha da korkutuyor. Çünkü bir türlü ona ulaşamıyoruz."

Ailenin avukatı Ali Çimen, dosyada şüpheli olarak geçen Abarakov'un Gülistan'ın üniversite arkadaşı G. ile yaptığı WhatsApp konuşmasına dikkat çekiyor ve "Bunu kendisi başına getirdi" dediğini belirtiyor. Avukat, Abarakov'un tedbir amaçlı tutuklanması gerektiğini savunuyor.

Ve şu anda soruşturma aşamasında, köprü ve etrafındaki MOBESE kayıtlarının önemini vurguluyor. Kamera görüntülerinin iyileştirilmesi talepleri savcılık tarafından kabul edildi.

Şimdi bilirkişi raporu bekleniyor. Avukat, Gülistan Doku'nun köprüden atladığına dair bir bulgu olmadığını savunuyor: Çimen, "Gülistan Doku'nun soruşturma dosyasında savcılıkça dosyaya atanan bilirkişiler, dosya içerisinde bulunan görüntü kayıtlarının kalitesinden kaynaklı olarak ancak yüzde 5 oranında iyileştirme yapabileceklerini mütalaa etmişlerdir. Bu mütalaa sonrasında tarafımızca dosya içindeki görüntü kayıtlarının özel bilirkişilere ve TÜBİTAK'a gönderilmesini talep ettik. Savcılıkça bu talebimiz kabul edildi" diyor.

Avukat görüntülerin, Gülistan Doku soruşturmasındaki düğümü çözeceğine dikkat çekiyor.