Doku ailesinin avukatı Ali Çimen: Gülistan Doku davasında çember daraldı

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’dan 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana haber alınamıyor. Gülistan Doku'nun ailesinin avukatı Ali Çimen, dosyaya ilişkin olarak, "Gülistan Doku davasında çember daraldı" değerlendirmesini yaptı.

Dosyada baş şüpheli olan Zainal Abarakov’un sadece yaşadığı evde ifadesine başvuruldu. Abarakov’un nerede olduğu bilinmiyorken, Doku ailesinin Ankara’da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaptığı görüşmede, Abarakov’un gözetim altında olduğu bilgisini verdi. Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre dosyada şüpheli olan bir diğer isim Abarakov'un üvey babası Engin Yücel hakkında ise “gizli kalması gereken kişiye özel bilgileri sosyal medya üzerinden ifşa ettiği gerekçesiyle” idari soruşturma açıldı.

Dok dosyasında şüpheli olduğu delillerle sabitlenmesine rağmen, Yücel, idari soruşturmanın neticesinde “gizli kalması gereken kişiye özel bilgileri sosyal medya üzerinden ifşa ettiği” gerekçesiyle meslekten ihraç edildi. Gülistan Doku'nun ailesinin avukatı Ali Çimen, Zainal Abarakov'un polis olan üvey babası Engin Yücel'in meslekten ihraç edilmesiyle çemberin daraldığını söyledi.