Doktorundan Aref'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

Türkiye’nin, yaptığı sihirbazlık gösterileriyle tanıdığı İran asıllı Türk vatandaşı Aref Ghafouri'nin Mısır'daki doktoru açıklamalarda bulundu. Yılan ısırması sonrasında fenalaşan ve ölümden dönen Ghafouri'nin doktoru sihirbazın sağlık durumunun iyiye gittiğini duyurdu.

"Sağlık durumu iyi, gün içerisinde taburcu olabilir"

Sözcü'nün haberine göre, Kahire Üniversitesi’ne bağlı Kasr al-Eyni Hastanesi’nde tedavi altına alınan Ghafouri hakkında hastane yöneticisi Ahmed Taha konuştu. Ahmed Taha, Mısır ile Türkiye arasındaki ilişkilerin iyi olmadığını fakat insani durumların hepsinden önemli olduğunu belirterek “Ghafouri hastaneden taburcu olmaya hazır. Eğer illüzyonist Mısır’a gelmeseydi kobranın zehri sinir sistemine girerek Ghafouri’yi felç bırakabilirdi” dedi.

Ne olmuştu?

İllüzyonist Aref Ghafouri, 15 Temmuz'da, gösteri için geldiği Antalya'da, hazırlık yaparken kobra cinsi yılanı tarafından sağ elinin bilek üstünden ısırıldı. Kolunu bir bez parçasıyla sıkarak zehrin vücuduna yayılmasını önleyen Ghafouri, Rus asistanı Yana Vinter ile birlikte Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi. İlk müdahalesi yapılan ve geceyi orada geçiren Aref, Türkiye'de kobra serumu bulunmadığı için 16 Temmuz'da özel uçakla tedavisi için Mısır'a götürülmüştü.