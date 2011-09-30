Doktorun tire isyanı





T24- Hem Türk hem ABD vatandaşı doktor İlkay Munoz-Paris, soyadındaki tire (-) işareti yüzünden maaşını alamadığı iddiasıyla mahkemeye başvurdu.





Vatan'ın haberine göre, İÜ Tıp Fakültesi mezunu Dr. İlkay Daşkaya (40), doktorasını yapmak için gittiği ABD’de evlendi ve “Munoz-Paris” soyadını aldı. Bu ülkede evlendiği için çifte vatandaşlık hakkı da kazanan Dr. İlkay Hanım, çeşitli sağlık kuruluşlarında çalıştıktan sonra Türkiye’ye dönme kararı aldı.





Türkiye’den “Daşkaya” olarak gidip, ülkeye “Munoz-Paris” soyadıyla dönen Dr. İlkay Hanım, Sarıyer PTT Evleri Mahallesi Aile Sağlık Merkezi’nde görev yapmaya başladı.







Dr. İlkay Munoz-Paris, bundan sonrasını açtığı “soyadı tashihi” davasının dilekçesinde şöyle anlattı: “Maaş hesabım için bankaya başvurduğumda, TC kimlik numaramdan ismimin göründüğünü, ancak halen soyadım olan ‘Munoz-Paris’deki (-) işareti nedeniyle işlem yapılamadığını, bu nedenle maaşımın bankaya yatırılamadığını öğrendim. Bankadan, işlem yapılamamasının nedeninin, (-) işaretinin Türkçe yazılımlı bilgisayar programlarında olmaması olduğunu söylediler.”