T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Doktorun tire isyanı

Doktor İlkay Munoz-Paris, soyadındaki tire (-) işareti yüzünden maaşını alamadığı iddiasıyla mahkemeye başvurdu.

30 Eylül 2011 03:00



 T24-  Hem Türk hem ABD vatandaşı doktor İlkay Munoz-Paris, soyadındaki tire (-) işareti yüzünden maaşını alamadığı iddiasıyla mahkemeye başvurdu.


Vatan'ın haberine göre, İÜ Tıp Fakültesi mezunu Dr. İlkay Daşkaya (40), doktorasını yapmak için gittiği ABD’de evlendi ve “Munoz-Paris” soyadını aldı. Bu ülkede evlendiği için çifte vatandaşlık hakkı da kazanan Dr. İlkay Hanım, çeşitli sağlık kuruluşlarında çalıştıktan sonra Türkiye’ye dönme kararı aldı.


Türkiye’den “Daşkaya” olarak gidip, ülkeye “Munoz-Paris” soyadıyla dönen Dr. İlkay Hanım, Sarıyer PTT Evleri Mahallesi Aile Sağlık Merkezi’nde görev yapmaya başladı.



Dr. İlkay Munoz-Paris, bundan sonrasını açtığı “soyadı tashihi” davasının dilekçesinde şöyle anlattı: “Maaş hesabım için bankaya başvurduğumda, TC kimlik numaramdan ismimin göründüğünü, ancak halen soyadım olan ‘Munoz-Paris’deki (-) işareti nedeniyle işlem yapılamadığını, bu nedenle maaşımın bankaya yatırılamadığını öğrendim. Bankadan, işlem yapılamamasının nedeninin, (-) işaretinin Türkçe yazılımlı bilgisayar programlarında olmaması olduğunu söylediler.”



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24