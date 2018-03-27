Doktorun kitap seferberliği

Aytekin KALNEDER- Bayram Ali SARI/RİZE, (DHA)- RİZE\'de özel bir tıp merkezinde nöroloji uzmanı olarak görev yapan Dr. Serdar Tellioğlu, kitap okuma seferberliği başlattı. Hastanede küçük kitaplıklar oluşturan Dr. Tellioğlu, sıra bekleyen hastaları kitap okumaya teşvik ediyor, muayene ettiği hastalarına ise hediye kitap veriyor.

Rize\'de özel bir tıp merkezinde 8 ay önce göreve başlayan nöroloji uzmanı Dr. Serdar Tellioğlu, kitap okuma seferberliği başlattı. Hastanede küçük kitaplıklar oluşturan Dr. Tellioğlu, sıra bekleyen hasta ve yakınlarını kitap okumaya teşvik ediyor. Muayene ettiği hastalara reçetelerini yazan Dr. Tellioğlu kitap hediye ediyor. Bununla da yetinmeyen Dr. Tellioğlu, sosyal medyada kitap kampanyası başlattı. Arkadaşları ve hayırseverlerin gönderdiği kitapları ziyaret ettiği okullara dağıtıyor. Okullarda küçük kütüphaneler oluşturan ve öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı kazanmasına yardımcı olan Dr. Tellioğlu, 8 ayda temin ettiği 8 bin dolayında kitabın dağıtımını yaptı. Sosyal medyadan yeni çağrılar yapan Dr. Tellioğlu, gelecek yeni kitaplarla kampanyasını genişletmeyi amaçlıyor.

\'İLK KİTAP DAĞITTIĞIMDA İNSANLAR ŞAŞKINDI\'

Kitap okuma alışkanlığını geliştirmek için kampanya başlattığını ifade eden Dr. Serdar Tellioğlu, hastaların da çok olumlu dönüşler aldığını söyledi. Dr. Tellioğlu, \"İlk kitap dağıtımına başladığım zamanlarda daha önce böyle bir şey ile karşılaşmadıkları için hastalarımızda şaşkınlık oluştu. Şimdi ise doktor muayenesi için gittikleri bir yerden ellerinde kitap ile uğurlanmanın çok hoşlarına gittiğini düşünüyorum. En güzeli de çocukların kitaplara ulaştığında yüzlerinde oluşan o sevinç ifadesi. Sadece bunun için bile yaptıklarımıza değer diye düşünüyorum\" dedi.

\'8 BİNE YAKIN KİTAP DAĞITTIM\'

8 ayda topladığı 8 bine yakın kitabı dağıtığını ifade eden Dr. Tellioğlu, \"Kitap dağıtımı yaptığım çocuklar ve aileleri çok mutlu oldular. Bazı hastalarımla kitaplar üzerine ufak tefek sohbetler bile yaptık. Bazıları kitapları geri getirdi, getirmeyenler de oldu ama önemli olan insanları kitaplarla buluşturabilmiş olmaktı. Kitapları çok okuyan ve talep eden kişiler olduğunu gördüm. İnsanların kitapları çok pahalı bulması veya ulaşamaması gibi sorunları ortadan kaldırmak için bu kampanyayı sürdürdük\" diyerek kampanyayı devam ettireceğini söyledi.

\'BU KAMPANYADA İSİMSİZ BİRÇOK KAHRAMAN VAR\'

Kitap dağıtımına başladıktan sonra hastane yönetiminin de desteği ile bir kütüphane kurduklarını söyleyen Dr. Tellioğlu, şöyle konuştu:

\"Projenin gayet güzel ilerlediğini görünce sosyal medyadan yararlandım ve arkadaşlarıma duyurdum. Çoğu arkadaşım bu konuda bana destek verdi. Amerika\'dan bile katkı vermek için arayan arkadaşım oldu. Bu kampanyada isimsiz birçok kahraman var. İsmini bilmediğim, yüzünü görmediğim çok kişiden destek aldım. Bir kitap dahi olsa bizle paylaşan çok güzel kişiler var. Gelen kitap yardımları ile kütüphanelerimiz dolup taştı. Bu kitapların daha fazla kişiye ulaşması için şehirde bulunan askı kütüphanelere bıraktım. Bıraktığım kitapları daha sonra kontrol ettim ve yerinde durmadığını, okunduğunu gördüm. Öğretmenler aracılığı ile okullara ve cezaevlerine yolladık. Yemek yenilen mekanlarda kitaplık oluşturdum.\"

Dr. Tellioğlu, doktor gözüyle baktığı zaman, okumanın Alzheimer ve depresyon gibi çeşitli hastalıkların önüne geçtiğini ve bir nevi insanları kitap yoluyla tedavi etmiş olduğunu da sözlerine ekledi.



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