Doktorun kafasında kaldırım taşı kırılmıştı; TTB'den sağlıkta şiddet yasası çağrısı

Türk Tabipler Birliği (TTB), Şanlurfa’da Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Acil Servisi’nde görevli Dr. Bahattin Ahmet Yalçın’ın, hasta yakını tarafından kafasında kaldırım taşı kırılarak ağır yaralanmasına tepki gösterdi. "Saldırıyı kınıyoruz" açıklamasında bulunan TTB, sağlıkta şiddet yasası bir an önce çıkarılması için çağrı yaptı.

TTB yaptığı yazılı açıklamada, Dr. Bahattin Ahmet Yalçın'ın bir hasta yakını tarafından başına sert bir cisim vurularak darp edildiğini ve halen yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirterek, kamu idaresi ve acil servislerdeki güvenlik görevlilerinin, sağlık kuruluşları ve sağlık çalışanlarının güvenliğini sağlamak konusunda önlem almadığını ve yetersiz olduğunu savundu.

''Ortalama günde 30 şiddet vakası''

Açıklamada, sağlık kuruluşlarında her gün ortalama 30 şiddet vakası yaşandığını belirten doktorlar, ''Yetkililerin önlem aldığı iddialarına karşın, bu sayıda kayda değer bir azalma olmamıştır. Tam tersi özellikle acil servisler şiddetin kol gezdiği, sağlık çalışanlarının kendilerini emniyette hissedemedikleri, sağlık hizmetini güvenli ortamlarda veremedikleri yerler haline gelmiştir'' dedi.

''Kabul edilebilir bir durum değil''

Sağlıkta şiddetin toplumsal etkenleri olduğunu ve bunların giderilmedikçe sağlık kuruluşlarının tam olarak güvenli ve huzurlu çalışma alanları olamayacağını söyleyen TTB, sağlıkta şiddeti önleme yasasının bir an önce çıkarılarak şiddet uygulayanlara hapis cezasının yasalaşması gerektiğini vurguladı. Bu yaşanan şiddet olaylarına katlanıp, kabul edemeyeceklerinin altı çizildi.