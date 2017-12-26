T24 LogoT24 Logo
Gündem

Doktorun cebindeki telefon patladı

Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- BÜLENT Ecevit Üniversitesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr

26 Aralık 2017 21:06

Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- BÜLENT Ecevit Üniversitesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Cem Başpınar\'ın pantolon cebindeki akıllı cep telefonu, bir anda patlayarak alev aldı. Sağ bacağı yanan Dr. Başpınar, \"Adli rapor tutuldu. Yetkili firmadan şikâyetçi olacağım. Konuyu tüketici haklarına da taşıyacağım\" dedi.
Dr. Cem Başpınar, hastanedeki odasında çalıştığı sırada pantolon cebindeki akıllı cep telefonu bir anda patlayıp alev aldı. Hemen pantolonunu çıkaran Dr. Başpınar, hastanenin acil servisine giderek yanık oluşan sağ bacağını tedavi ettirdi. Dr. Cem Başpınar\'ın başvurusu üzerine hastane polisi rapor tuttu. Olay anında büyük bir panik yaşadığını ifade eden Dr. Başpınar, şöyle konuştu:
\"Hastalarımı muayene ediyordum. Bir hastamızın bilgisayardaki sonuçlarına baktım. Telefonum o esnada cebimdeydi. Bir anda patladı. Hemen telefondan kurtuldum, yere düştü. Hâlâ yanmaya devam ediyordu. Yerde bile yanıklar oluştu. Allah\'tan o esnada kulağımda filan değildi veya çocukları o esnada muayene etmiyordum. Nasıl böyle bir şey olur, ben de anlamadım. Bacağımda küçük çaplı yanık ve kızarıklık oluştu. Hastaneye başvurup tedavi oldum, adli rapor tutuldu. Yetkili firmadan şikâyetçi olacağım. Konuyu tüketici haklarına da taşıyacağım.\"

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gürkay GÜNDOĞANCüneytDHA BÜLENT EcevitHastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr Cem BaşpınarSağDr BaşpınarYetkiliKonuyuDr Cem BaşpınarHemenOlayBirTelefonumHâlâYerdeAllahNasılBacağımda

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24