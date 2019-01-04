Doktorun 'asansör' talihsizliği

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde asansör 2 kat düştü. Asansörde bulunan 7 kişiden Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Biteker\'in bacağı kırıldı, diğer kişiler olayı yara almadan atlattı. Ameliyatına karar verilen Doç. Dr. Biteker\'in 3\'üncü kata çıkarılması için sedyeyle bindirildiği asansör de arızalandı. 15 dakika mahsur kalan Doç. Dr. Murat Biteker, başka asansörle kata çıkarılarak ameliyat edildi.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında, MSKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde meydana geldi. Hastanede 4 yıldır görev yapan Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Biteker, yoğun bakımdaki hastaları kontrol için zemin kattan 3\'üncü kata çıkmak amacıyla asansöre bindi. Doç. Dr. Biteker ile beraber 5 aylık hamile kadın ve tekerlekli sandalyeli hastanın da aralarında yer aldığı 7 kişinin bulunduğu asansör, 1\'inci kattan düşmeye başladı. 21 kişi kapasiteli asansörde büyük panik yaşanırken, Doç. Dr. Murat Biteker, son anda yanındaki hamile kadının tutunmasını sağladı. Asansör 2 kat düşerek eksi 1\'inci katta dururken, Doç. Dr. Murat Biteker\'in sol bacağı diz altında kırıldı, diğer kişiler olayı yara almadan atlattı. Asansörün normal şartlarda eksi 3\'üncü kata kadar inebildiği belirtildi.

İKİNCİ ASANSÖR DE ARIZALANDI

Asansörden çıkarılan 7 kişiden Doç. Dr. Biteker\'in bacağının ameliyat edilmesine karar verildi. Ameliyat için sedyeyle 3\'üncü kata çıkarılmak istenen Doç. Dr. Biteker\'in bindiği bu asansör de bozuldu. Aksilik peşini bırakmayan Doç. Dr. Murat Biteker, 15 dakika asansörde mahsur kaldı. Arızanın giderilmesiyle Doç. Dr. Biteker, 3\'üncü kata çıkarılarak ameliyat edildi. Hastane idaresi olayla ilgili tutanak tuttu, polis de yaşanan kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bir dizi talihsizlik yaşayan Doç. Dr. Murat Biteker, \"2 kat düşen asansör nedeniyle bacağım kırıldı. Sonrasında ameliyat için doktor ve hemşirelerle 3\'üncü kata çıkmamız gerekiyordu. Bindiğimiz bu asansör de bozuldu, mahsur kaldık. Kurtulduktan sonra, sonunda arıza yapmayan bir asansörle çıkabildik ve ameliyat edildim. Bu hastanede asansörde mahsur kalmayan yok. Bu defa çok kötü sonuçları olabilirdi. Şimdi 3 ay sonra ayağa kalkabileceğim. Bu süre içinde işimi yapamayacağım. Böyle kazaların bir daha yaşanmaması için, avukat arkadaşlarımla görüşerek, sorumluları hakkında hukuki yol arayacağım\" diye konuştu.

TABİP ODASINDAN AÇIKLAMA

Muğla Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından da konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, daha önce defalarca asansörün arıza yaptığının hastane yönetimine bildirilmesine rağmen sorunun giderilmediği öne sürülerek, \"Olayı öğrendiğimiz andan itibaren süreci yakından takip edip, meslektaşımızı operasyon sonrası ziyaret ettik. Operasyon geçiren arkadaşımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Açıldığı günden bugüne farklı alanlarda oluşan aksaklıklar ve defalarca kez tekrarı olan asansör arızalarının, hasta ve çalışan güvenliğini tehlikeye atar boyutlara ulaşmasından derin bir üzüntü ve kaygı duymaktayız. Bundan sonra da bu konunun ve diğer aksaklıkların takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiriyoruz\" denildi.



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