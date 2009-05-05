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Yaşam

Doktorun aracında kokain bulundu

Adana'da bir devlet hastanesinde görev yapan doktorun arabasında 30 gram kokain ele geçirildi. Mahkemeye gönderilen doktor tutuklu yargılanacak.

05 Mayıs 2009 03:00

Adana'da bir devlet hastanesinde görev yapan doktorun arabasında 30 gram kokain ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Narkotik Büro Amirliği ekipleri, Turgut Özal Bulvarı'nda bir otomobili durdurarak arama yaptı.

Aramada, araçta 45 paketi içime hazır 30 gram kokain ele geçirdi.

Gözaltına alınan sürücü Dr. Hasan Hüseyin Ediz'in Pozantı Devlet Hastanesinden kısa süre önce Ceyhan Devlet Hastanesi acil servisine görevlendirildiği öğrenildi.

Emniyet müdürlüğündeki sorgusunda kokainleri satmak için aracında bulundurduğu öğrenilen Ediz'in sevk edildiği mahkemece tutuklandığı bildirildi.

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