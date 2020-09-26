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Yaşam

Doktoru tehdit ettiği için gözaltına alınan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Hasta yakını Tuncay Yalçınkaya, Dr. Babutcu'ya "Benim acım sıcakken çocuklarını yetim bırakmak istemem" demişti

26 Eylül 2020 23:51

Trabzon'da görevli Dr. Yılmaz Babutcu'yu babasının ölümüne neden olmakla suçlayan hasta yakını Tuncay Yalçınkaya gözaltına alındı.

TIKLAYIN - Hasta yakınından doktora tehdit: Şehri terk et, çocuklarını yetim bırakmak istemem

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