Doktoru tehdit ettiği için gözaltına alınan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Aile hekimi Babutcu, kendisini cep telefonuyla arayarak tehdit eden hasta yakınından şikayetçi oldu, görüşmeye ilişkin görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Babasının ölümüne neden olmakla Babutçu’yu suçlayan hasta yakını, "Bir hafta içinde şehri terk et. Ben babamı senden dolayı kaybettim. Benim acım sıcakken çocuklarını yetim bırakmak istemem" diye tehdit etmişti.
Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Gözaltına alınan kişi, çıkarıldığı mahkemece yurt dışı yasağı ile birlikte Babutcu'nun ev ve iş yerine yaklaşmama yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"İlimizde görevli Dr. Yılmaz Babutcu'yu tehdit eden Tuncay Yalçınkaya isimli şahıs gözaltına alınmış olup çıkarıldığı mahkemece yurt dışı yasağı ile birlikte ev ve iş yerine yaklaşmama yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Kovid-19 salgını sürecinde fedakarca halkımıza hizmet eden sağlık çalışanlarımıza yönelik her türlü şiddet eylemini şiddetle kınıyorum."