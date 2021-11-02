Doktoru tehdit eden eski milletvekiline 440 lira ceza

Ankara Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi Beştepe Ek Hizmet Binası'na torununun tedavisi için giden eski AKP Milletvekili, İyi Parti kurucusu Kazım Ataoğlu ve kardeşi Hasan Fehmi Ataoğlu doktor ile görevli personele hakaret etti. Ankara 12’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nce yargılanan Ataoğlu kardeşler, tehdit ve hakaret suçlamalarından 440 TL adli para cezasına çarptırıldı. Ataoğlu kardeşlerin cezaları ertelendi.

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, davada dinlenen güvenlik görevlisi O.S.B., doktorun kapısının önünde duran Ataoğlu kardeşleri uyardığını, sonrasında tartışma yaşandığını belirterek, “Güvenlikçiler olay yerine geldi. Kazım Ataoğlu, doktor A.K.’ye yumruk sallamaya başlamıştı. Biz araya girdiğimiz için vuramadı” dedi ve şikâyetçi olduğunu belirtti.

Ankara 12’inci Asliye Ceza Mahkemesi, gerekçeli kararında, “Sanıkların üzerlerine atılı kamu görevlisine hakaret ve tehdit suçlarını işledikleri anlaşıldığından ayrı ayrı cezalandırılmalarına gerek görülmüştür” denildi. Mahkeme Kazım Ataoğlu ve Hasan Fehmi Ataoğlu’na “basit tehdit” suçundan 30 gün adli para cezası verdi. Sanıkların birden fazla kamu görevlisine hakaret ettiği gerekçesiyle ceza 37 gün adli para cezasına yükseltildi.

Sanıkların geçmişi, sosyal ilişkileri, eylemden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışlarını değerlendiren mahkeme Ataoğlu kardeşlerin cezasını 22 gün adli para cezasına indirdi ve günlük 20 TL’den 440 TL ceza ödemelerine hükmetti. Sanıkların bir daha suç işlemeyecekleri konusunda olumlu kanaat oluştuğunu belirten mahkeme ‘hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına’ karar verdi ve Ataoğlu kardeşlerin cezası ertelendi.