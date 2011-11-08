Doktoru suçlu bulundu



T24- ABD'de mahkeme, 2009’da hayatını kaybeden popun efsane ismi Michael Jackson'ın doktorunu ölüme sebebiyet vermekten suçlu buldu.



Los Angeles’taki mahkemede 6 haftadır süren davada Jackson’ın doktoru Conrad Murray, ünlü yıldıza aşırı dozda propofol vererek “istemeden ölümüne neden olmaktan” suçlu bulundu. Otopside siyahi şarkıcının birinci derece ölüm nedeni olarak uyuması için verilen anestezi ilacı propofol sayılmıştı.





Cezası 29 Kasım’da açıklanacak 58 yaşındaki Murray o güne dek cezaevinde kalacak. 4 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalan Murray’nin doktorluk lisansının da elinden alınması sözkonusu.





İddianamede Murray’nin daha iyi uyuyabilmesi için Jackson’a verdiği ilacın dozunu ayarlarken ihmalkar davrandığı savunulmuştu. Savunma avukatları ise aşırı dozda ilacı ünlü yıldızın kendisinin aldığını iddia ediyordu.