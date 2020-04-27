Doktoru oksijen tüpü ile kovalayan zanlı hakkında yeniden gözaltı kararı verildi

KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi acil servisinde vefat eden bir hastanın yakını, sağlıkçıları oksijen tüpüyle kovaladı. Saldırgan hakkında yeniden gözaltı kararı verildi.

TIKLAYIN | Trabzon'da hasta yakını oksijen tüpüyle sağlıkçılara saldırdı

Saldırıya uğrayan sağlıkçılardan Esra Ersöz Genç, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya seslenerek, “Sağlıkta Şiddet Yasası çıktı diyorlar, ben kendimi güvende hissetmiyorum. Bir dahaki nöbette ne olacak? Evime, aileme sağlam dönebilecek miyim bilmiyorum. Korkuyorum duyuyor musunuz beni?” ifadesini kullandı.

Doktora saldıran ve ifadesinden sonra serbest bırakılan zanlı ve yanındaki bir kişi hakkında, görüntüler incelendikten sonra hakkında tekrar gözaltı kararı verildi.

Doktor Esra Ersöz Genç'e saldırıp oksijen tüpüyle kovalayan İ.A.'nın (35) polise verdiği ifade ortaya çıktı. Babasının ölüm haberiyle sinir krizi geçirdiğini ve öfkesini kontrol edemediğini öne süren İ.A., "Doktora fiziksel bir saldırım olmadı. Babamın öldüğü haberi üzerine sinir krizi geçirdim. Babamın ölüm nedeniyle ilgili bazı sorularımız oldu, bunun üzerine gerginlik yaşandı. Öfkeme mani olamadım. Doktora saldırım olmadı" dedi.