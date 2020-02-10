Doktoru jiletledi, savunmasında 'içimde cinler vardı, bana büyü yapıldı' dedi

İzmir'de asistan doktor Kadir Songür'ü jiletle boğazından yaralayan sanık Bayram Kaynak, savunmasında, kendisine büyü yapıldığını, içinde cinler olduğunu, bunların etkisiyle suçu işlediğini öne sürdü.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli asistan doktor Kadir Songür'ü jiletle boğazından yaralayan sanık Bayram Kaynak'ın yargılanmasına başlandı.

"Bana büyü yapıldı"

Tutuklu sanık Bayram Kaynak, MS hastası olduğunu ve bu nedenle iş bulamadığı, kendisine büyü yapıldığını, içinde cinler olduğunu, bunların etkisiyle suçu işlediğini öne sürdü.

haberler.com'un haberine göre, olay anını hatırlamadığını belirten Kaynak, "O öfkeyle ne yaptım bilmiyorum. Normalde bunları yapacak bir insan değilim. Aralarda ne yaptığımı hatırlamıyorum. Gözümü karakolda açtım. Uyuşturucu bağımlısı değilim. Yanımda bir parça jilet vardı. Cüzdanımdaydı. Güvercin besliyorum. Jileti güvercinlerin kanatlarını bantlamak için yanımda taşıyorum. Jileti hangi olay üzerine ve neden çıkarttığımı hatırlamıyorum. Ben olaylara öfkelendim. Ağrılarımı kesecek ilaç istiyordum," şeklinde savunma yaptı.

"Ağrı kesilmezse sizi indiririm" dedi

Sanığa MS ön tanısı konduğunu gördüğünü, muayene etmek istediğini belirten Songür, "Ağrılarının MS'e bağlı olup olmadığını görmek için muayene etmek istedim. Kabul etmedi. 'Dizimdeki ağrıların neden olduğunu bilemeyecek kadar salak değilim' dedi.



Sadece ağrı kesici istediğini söyledi. 'Ağrı kesilmezse haftaya gelir birinizi indiririm' dedi. Tehdit olayını hastaneye bildirdim" diye konuştu.

Saldırıya uğrayan Kadir Songür, "Boynumdaki yara izi, ömür boyu var olacak. Ben yine şanslıyım. Şu an hayattayım. Benden önce şanslı olmayan sağlık çalışanı arkadaşlarımız oldu. En büyük ricamız sağlıkta şiddetin yasalaştırılması" şeklinde konuştu.