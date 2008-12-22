Doktoru iddiaları yalanladı

Doktor Tohme Tohme, yayımladığı açıklamada, ünlü şarkıcının ender rastlanan bir solunum hastalığına yakalandığı ve akciğer nakline ihtiyacı bulunduğu iddialarını yalanlayarak, iddiaların sahibi Ian Halperin'in Jackson ile ilgili izinsiz yazdığı biyografinin reklamını yapmak için bu yola başvurduğunu savundu.Tohme, "Yazarın Michael Jackson'ın sağlık durumuyla ilgili çılgın iddiaları tamamen uydurma" dedi.İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre, eksantrik şarkıcının yakında piyasaya çıkacak biyografisinin Kanadalı yazarı Ian Halperin, 50 yaşındaki yıldızın ender rastlanan genetik bir hastalık olan, akciğerleri koruyan bir proteinin eksikliğine yol açan rahatsızlığı bulunduğunu iddia etmişti."Akciğer nakline ihtiyacı var, ama belki de bu operasyon için çok zayıf. Doktorların çare bulunması gerektiğini söylediği amfizem ve gastroentestinal kanama gibi rahatsızlıkları var" diyen Helperin, en büyük sorunun bu iç kanama olduğunu, bunun Jackson'ı öldürebileceğini ileri sürmüştü.Kanadalı yazar, Jackson'ın güçlükle konuşabildiğini ve sol gözünün görme kapasitesini yüzde 95 yitirdiğini iddia etmişti.Jermaine Jackson da gazeteye yaptığı açıklamada, kardeşinin hasta olduğunu doğrulayarak, "Pek iyi değil, zor bir zamanda" demişti.