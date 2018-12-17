T24 LogoT24 Logo
Gündem

Doktoru, 'beyin cerrahıyım' diyerek dolandıran sanığa 4 yıl hapis

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de kendisini 'beyin cerrahı' olarak tanıtıp, doktor H

17 Aralık 2018 17:27

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de kendisini \'beyin cerrahı\' olarak tanıtıp, doktor H.Ş.\'nin (47), 160 TL\'sini aldığı iddiasıyla tutuklu yargılanan işsiz Ömer Ü. (24), 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, geçen 20 Eylül\'de merkez Kocasinan İlçesi Serçeönü Mahallesi\'ndeki banka şubesinin önünde meydana geldi. Kayseri Devlet Hastanesi\'nde doktor olan H.Ş. ve annesi banka önünde beklerken, Ömer Ü. ile karşılaştı. Doktor ve annesine, kendini \'beyin cerrahı\' olarak tanıtan Ömer Ü., trafik kazası geçirdiğini, banka hesabında yüklü miktarda para olduğunu söyledi. Hesabındaki parayı fakirlere yardım etmek için kullanacağını da öne süren Ömer Ü., bankanın işlem ücretini ödemek için H.Ş.\'den 160 TL para istedi. Parayı verdikten sonra dolandırıldığını anlayan H.Ş.\'nin şikayeti sonrası Ömer Ü., çıkarıldığı mahkemece tutuklu yargılanmak üzere cezaevine konuldu ve hakkında \'dolandırıcılık\' suçundan dava açıldı.
1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davada tutuklu sanık Ömer Ü. ile avukatı hazır bulunurken şikayetçi H.Ş. duruşmaya katılmadı. Mahkemede konuşan Ömer Ü., \"Annem zararlarını karşıladı. Önceki ifadelerimi tekrar ediyorum. Pişmanım\" diye konuştu. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Ömer Ü.\'yü, dolandırıcılık suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, yurt dışına çıkış yasağı şartıyla Ömer Ü.\'nün tahliyesine karar verdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Samed Aydın SUNKAYSERİ DHA KAYSERİTLOlayEylülKocasinanSerçeönü MahallesiKayseri Devlet HastanesiDoktorHesabındakiParayıAğır Ceza MahkemesiMahkemedePişmanım"Mahkeme
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24