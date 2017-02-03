Doktoru açıkladı; Trump, saç güçlendirici dahil günde 4 farklı ilaç kullanıyor

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Uzun yıllar ABD Başkanı Donald Trump'ın doktorluğunu yapan Harold Bornstein, Trump'ın günde dört farklı ilaçla tedavi gördüğünü söyledi. Bornstein, New York Times'a verdiği mülakatta, halk arasında 'Propecia' olarak bilinen, kellik tedavisinde kullanılan finasteride ilacından küçük dozda kullandığını belirtti.

Dr. Bornstein, Trump'ın ayrıca yüksek kollestrol ve lipidler için Crestor olarak da bilinen Rosacea ve rosuvastatin adındaki antibiyotikleri kullandığını ifade etti. Bornstein, ABD Başkanı'nın, kalp krizi riskini azaltmak için de her gün bebek aspirini aldığını söyledi.

Başkanlık kampanyası döneminde Trump'ın sağlık durumunun iyi olmadığı yolunda bazı iddialar ortaya atılmıştı. Dr. Bornstein, iddiaların doğruyu yansıtmadığını öne sürerek, bir rapor yayımlamış ve "Trump, başkanlığa seçilecek en güçlü aday" demişti.

1980 yılından bu yana Trump'ın doktorluğunu yapan Borsntein, "Hiçbir zaman bana karşı gelmedi, tavsiyelerimi uyguladı" diyor. "Ona bir şey olursa, olan ona olur. O da hepimiz gibi biri değil mi nihayetinde" diyen Bornstein, "Bu yüzden Beyaz Saray'ın içinde bir başkan yardımcımız, sözcümüz ve birçok insan var" ifadesini kullandı.

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