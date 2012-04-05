Doktorlarının gözetiminde konsere çıkacak

Bülent Ersoy ve Muazzez Abacı’yla aynı sahneyi paylaşmaya hazırlanan Adnan Şenses’e doktorlarından konser izni çıkmadı

Hürriyet'in haberine göre, kardiyologları Dr. Bingür Sönmez ve Dr. Deniz Şener, mide kanserine yakalanan ve geçtiğimiz ekim ayında ameliyat masasına yatan Şenses’i “Konsere çıkmanız tehlikeli” diyerek uyardı. “Sahnede doğdum, sahnede ölmek istiyorum” diyen usta yorumcu, planlanan iki konsere çıkacağını söyledi.

Şenses, Bülent Ersoy ve Muazzez Abacı ile birlikte 7 Nisan Cumartesi gecesi Bostancı Gösteri Merkezi’nde, 14 Nisan’da da Ankara Anadolu Gösteri Merkezi’nde konser verecek. Bostancı Gösteri Merkezi’ndeki konseri Şenses’in ameliyatına giren doktorları Prof. Dr. Sadakat Özdil, Dr. Dursun Buğra, Prof. Demir Budak ile kardiyologları Dr. Bingür Sönmez ve Dr. Deniz Şener de izleyecek.



