Dünya Sağlık Örgütü: Doktorların yarısı ellerini yıkamıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)'nün 'Temiz Bakım Güvenli Bakımdır Programı'nın etkinliğini belirlemek için yapılan araştırma 'The Lancet Infectious Diseases' adlı dergide yayımlandı. Kosta Rika, İtalya, Mali, Pakistan ve Suudi Arabistan’da 43 hastanede yürütülen araştırma doktorların yüzde 40’ının, hemşirelerin yüzde 29’unun, bütün sağlık çalışanlarının ise ortalama yüzde 49’unun el hijyenine dikkat etmediğini ortaya koydu.

Dezenfekte zorunluluğu

El hijyenine dikkat edilmemesinin her yıl milyonlarca kişinin enfeksiyon kapmasına neden olduğunu bildiren DSÖ, bu nedenle 168 ülkede 'Temiz Bakım Güvenli Bakımdır Programı'nı yürütüyor. Programda, doktorlar, hemşireler ve diğer sağlık personeline hastaya müdahale sırasında beş ana noktada el hijyeninin sağlanması gerektiği konusunda eğitim veriliyor. Buna göre, hastaya dokunmadan önce, temiz ve steril bir müdahaleden önce, herhangi bir insan sıvısına maruz kaldıktan sonra, hastaya müdahaleden sonra ve hastanın giysilerine müdahaleden sonra bütün sağlık çalışanları ellerini dezenfekte etmek zorunda.

Hastalık bulaşıyor

DSÖ verilerine göre, hastanelerdeki ortamlardan ve sağlık bakımı sırasında bulaşan hastalıkların çoğu, sağlık çalışanlarının hastaya dokunmasıyla geçen mikroplardan kaynaklanıyor. Gelişmiş ülkelerde her yüz hastadan 7’si, gelişmekte olan ülkelerde ise her yüz hastadan 10’u bu tür mikroplar nedeniyle hastalanıyor. Yoğun bakım üniteleri gibi hassas hastaların tedavi gördüğü ünitelerde bu nedenle rahatsızlanan hastaların sayısı yüzde 30’ları bulabiliyor.

Araştırma, DSÖ’nün oluşturduğu el hijyeni farkındalığını artırma programı sayesinde bu tür vakalarda azalma görüldüğünü de ortaya koydu. Program çerçevesinde verilen eğitim sonrasında yapılan araştırmada, eğitim sayesinde sağlık personelinin el hijyenine dikkat etme oranının yüzde 51’den 67’ye yükseldiği belirlendi.