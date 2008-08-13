Doktorların tatili zehir oldu

Antalya'dan 3 Ağustos Pazar günü 1 hafta sürecek Almanya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti ve Macaristan turu için havalanan 180 doktorun tatili, Viyana'nın tarihi Maria Teresa Meydanı'nda Antalya merkezli tur firması Cetrus'un iflas ettiğini öğrenmeleriyle zehir oldu.



Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Fatma Şeyda Karaveli'nin eşi Ali Coşkun Karaveli, aksiliklerin Antalya Havalimanı'nda başladığını söyledi. Tur programına göre SKY Havayolları ile uçmaları gerekirken Air Berlin isimli başka bir firma ile uçmak zorunda kaldıklarını belirten Karaveli, “Münih'e indiğimizde ayağımızın tozuyla bizi şehir turuna çıkardılar. Ama tur bitmek bilmedi. Aynı yerleri 4 kez döndük. ‘Polis çağıracağım’ deyince gerçek ortaya çıktı. Meğer otel rezervasyonu yapılmamış” diyerek başından geçenleri anlattı. Münih'te NH adlı dört yıldızlı bir otelde konakladıklarını belirten Karaveli, 4 Ağustos günü Prag'a geçtiklerini, burada 4 yıldızlı bir otelde kalmaları gerekirken kendilerinin 3 yıldızlı Albian Otel'e yerleştirildiğini iddia etti. Karaveli, 2 günlük Prag gezisinde sabah kahvaltısını bile zor yaptıklarını söyledi. Prag'tan Viyana'ya geçtiklerini ve en kötü sürprizi de burada yaşadıklarını belirten Ali Coşkun Karaveli, şunları anlattı:



“Viyana'nın tarihi Maria Teresa Meydanı'nda rehberlerin bizimle toplantı yapmak istediği söylendi. Meydanda 180 kişi bir araya geldik ve 1 haftalık tur için kişi başı 550 Euro ödediğimiz Antalya merkezli Cetrus firmasının battığını öğrendik. Rehberlerimizden Salih Çardak hariç hepsi ‘Başınızın çaresine bakın’ diyerek ortadan kayboldu. Biz de çareyi Avusturya Büyükelçiliği'ne sığınmakta bulduk.”



Büyükelçiliğin girişimleri sayesinde turlarının Prag ayağı ve sonrasının Uğur Gebeş'e ait Transorient adlı firmaya satıldığını öğrendiklerini belirten Karaveli, “Büyükelçilik görevlilerinin 4 saatlik konuşması sonunda turu 200 Euro ek bedel karşılığında tamamlayacağını belirten Transorient ile 100 Euro ek ödemeyle anlaştık. Bir aile bu sırada Viyana'da bizden ayrıldı ve Türkiye'ye döndü. Biz hep beraber hareket etmenin daha uygun olacağını düşündük" diye konuştu.



MACARİSTAN'DA DA AYNI



Karaveli, Macaristan'a geçtiklerinde ise yine kalacakları otele rezervazyon yaptırılmadığını gördüklerini belirterek, şöyle konuştu:



“Bizi büyüklüğü ancak Antalya'nın bir semti kadar olan bölgede 4 saat beklettikten sonra bir otobüs alarak otele götürdü. Fakat diğer arkadaşlarımızdan gelen telefonla olay yine karıştı. Diğer üç otobüs Macaristan Konsolosluğu'na götürülüp bırakılmıştı. Konsolosluk yetkileri ile yaptığımız görüşmede bizi ne Antalya'ya gönderecek ne de konaklamaların sağlayacak bütçeleri olduğunu öğrendik. Kendi girişimlerimizle Budapeşte'de kalacak yer bulduk.”



ALENEN DOLANDIRILDIK



“Yurdışında Türkiye'yi temsil ettiklerini söyleyen tur rehberleri ve seyahat acentaları tarafından alenen dolandırıldık” diyen Karaveli, 9 Ağustos Cumartesi günü “Uçağınız saat 18.00'de kalkacak” denilerek Budapeşte Havalimanı'na bırakıldıklarını söyledi. Fakat belirtilen saatte hiç bir uçağın olmadığını gören doktorlar, tanıdıklarını devreye sokarak Pazar gecesi saat 02.00 sıralarında Antalya'ya dönebildi.



Suç duyurusunda bulundular



Ali Coşkun Karaveli, “Eğer bizim yaşadıklarımızı, aralarında profesörlerin olduğu doktorlar değil de başka meslek gruplarından birileri yaşasaydı, inanın dönemezdi. Acentalar, yurtdışında Türkiye'yi böyle temsil ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı bu konuda daha geniş bir denetleme getirmelidir" diye konuştu. Karaveli, Antalya'ya döndükten sonra cumhuriyet savcılığına dilekçeyle başvurarak, turu düzenleyen şirket hakkında suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.



Şirket: İddialar doğru değil



Turu düzenleyen Cedrus Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Cengizhan Şatır ise müşterilerin Avrupa'da ortada bırakıldıkları iddiasının doğru olmadığını belirterek, "Müşterilerimizin tepkilerini anlamaya çalışıyoruz" dedi. Avrupa'daki partnerlerine ödeme yaptıklarını ifade eden Şatır, şunları kaydetti:

"Dekontlar elimizde. Partner acentemizle sıkıntı yaşandı. Partnerimiz hakkında hukuki işlem başlatacağız. Yolcuların ortada bırakılması söz konusu değil. Yalnız yolcular arasında panik yaşandı. Bu sıkıntı yolculara yansıtılmasaydı panik yaşanmazdı. Bu tür tur programlarında

uçak saati verilmez. Özel hava yolu şirketleriyle charter uçuşlar yapılır. Şirketin adı ve hareket saati yolcuya bildirilmez. Bu yolcularımız da turun bitişinden yalnızca 9 saat erken dönmek durumunda kaldı. Bu da dönüş uçağının pozisyonundan kaynaklandı."



TÜRSAB: Başvururlarsa mağduriyetleri giderilir



Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Antalya Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Kerim Çavuşoğlu da turu düzenleyen şirketin zor duruma düştüğünü belirterek, "Müşterilerin seyahat sigortaları var. Başvuru yaparlarsa mağduriyetleri giderilecektir" dedi. Çavuşoğlu, tura katılanların TÜRSAB'a şikayet için başvuruda bulunmadıklarını belirtti.



Tur lideri: Biz de sıkıntı yaşadık



Avrupa turunun 4 liderinden (rehber) Taner Gürle ise Avrupa turuna liderlik için Cedrus Turizm tarafından görevlendirildiğini ancak turun ilk durağında, Antalya'daki acentenin Avrupa'daki partner acenteye 40 bin avro tur ücretini ödemediği için bazı sıkıntılar yaşandığını

kaydetti.

Gürle, "Transorient adlı şirket Viyana'da turu bıraktı. Viyana'da ek olarak 100'er avro toplayarak turun devamını sağladık. Konsolosluk yetkilileri, turizm ataşesi ve Viyana polisi geldi. Tartışmalar uzadı ama bir şekilde turu tamamlayıp Antalya'ya döndük" diye konuştu.



