Doktorların "çizik" davasında karar...

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) - BAĞCILAR\'da Asistan Doktor H.B.İ. tartıştığı Doç. Dr. M.V.\'nin arabasını çizdiği gerekçesiyle “Mala zarar vermek\" suçundan 2 bin 400 TL adli para cezasına çarptırıldı.

“ŞİKAYETÇİNİN ARACI TARAFIMCA ÇİZİLMİŞ DEĞİLDİR\"

Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmada savunmasını yapan tutuksuz sanık H.B.İ. (28), olay günü şikayetçi ile arasında basit bir ağız tartışması yaşandığını belirterek, “Tartışma sonrasında nişanlım ile birlikte odadan dışarı çıktık. Nişanlım aracını hastanenin açık otoparkına park etmiş olduğundan nişanlım ile birlikte açık otoparka geldim. Nişanlım aracına bindi. Nişanlımı uğurladım. Ben de hastane binasına geri döndüm. Şikayetçinin aracının da dosya kapsamınca açık otoparkta olduğu anlaşılmaktadır. Hastanenin açık otoparkı çok büyük olup üç bölümden oluşmaktadır. Olay günü ve saatinde şikayetçinin aracının açık otoparkta olup olmadığı, açık otoparkta ise nereye park edildiğine dair bilgi ve görgüm mevcut değildir. Anlattığım tüm bu olaylar esnasında şikayetçinin aracı tarafımca çizilmiş değildir\" dedi.



“SANIK, \'İNTİKAMIM ACI OLACAK\' DEDİ\"

Şikayetçi Doç. Doktor M.V. (43) ifadesinde, olay günü sanık ile aralarında ağız münakaşası olduğunu belirterek, \"Sanık, kız arkadaşı ile birlikte odadan çıktı. Sanık, kız arkadaşı ile birlikte odadan çıkarken \'İntikamım acı olacak\' dedi\" ifadelerini kullandı.



“ŞİKAYETÇİYİM\"

“Nöbet bitiminde aracımı park ettiğim yere geldiğimde aracımın her iki tarafının boydan boya çizilmiş olduğunu gördüm\" diyen şikayetçi M.V. “Güvenlik görevlisi ile kameraları izledik. Görüntülerden başlangıçta sanığın aracın arkasından geçtiğini gördük. Keza dönüşte ise aracın önünden dolanmak suretiyle geçtiğini ve ilerlediğini gördük. Görüntülerde aracın çizilme anı gözükmemekteydi. Takip kamera görüntülerinin de incelenmesinden şahsın sanık olduğuna kesin kanaat edindik. Sanık kız arkadaşını uğurlama sonrasında hastaneye geldiğinde elindeki anahtar görünür vaziyetteydi. Bu güne değin aracı tamir ettirmedim. Aracın zararı sanık tarafından telafi edilmemiştir. Şikayetçiyim\" dedi.



SANIK 2 BİN 400 TL ADLİ PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme, sanık H.B.İ. tarafından şikayetçinin aracının çizildiğinin vicdani kanaatine varıldığını belirtti. Mahkeme, subüt bulan eyleminden dolayı sanık H.B.İ.\'yi “Mala zarar verme\" suçundan 2 bin 400 TL adli para cezasına çarptırdı. Şikayetçinin zararının giderilmediğini belirten mahkeme, sanığın hükmün açıklanmasının geri bırakılması hükümlerinin uygulanmasını istemediğinden para cezasını da ertelemedi.

İDDİANAME

İddianameye göre 22 Aralık 2016 tarihinde meydana gelen olay şöyle anlatılıyordu: Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde Uzman Kardiyoloji Doktoru olan Doç. Dr. M. V. ile asistanı H. B. İ. arasında tartışma çıktı. Doktor M. V.\'nin, aynı gün hastanenin açık otoparkına bıraktığı siyah renkli aracının sağ ve çamurluk kısmı ile kaportanın sert bir cisim ile boydan boya çizildi. Hastanenin otopark güvenlik kamera görüntülerini izleyen M. V., asistanı H. B. İ.\'nin aracının ön kısmında yürüyerek geçtiğini, bir süre de civarında dolaştığını gördü ve arabasının onun çizdiğini anlayarak şikayetçi oldu. Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında H. B.İ. hakkında \"Mala zarar verme\" suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapsi isteniyordu.